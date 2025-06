EXCLU - WWE : Kevin Owens, la terrible annonce…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Privé de WrestleMania cette année, Kevin Owens souffre d’une grave blessure au cou qui a mis sa carrière entre parenthèses. Dans une interview exclusive accordée au 10 Sport, la star canadienne de la WWE a fait le point sur son état et reconnaît que son avenir est aujourd’hui très incertain...

Comme un symbole, la carrière de Kevin Owens s'est-elle achevée par un match brutal contre son ami de toujours Sami Zayn, le 1er mars dernier ? A ce jour, personne ne peut répondre à cette question, pas même l’intéressé, qui a dû mettre sa carrière entre parenthèses après avoir appris qu’il souffrait d’une grave blessure à la nuque. Le 4 avril dernier, à deux semaines de WrestleMania, le Canadien révélait au public qu’il ne serait pas en mesure d’affronter Randy Orton, sans apporter davantage de précisions. Interrogé en exclusivité par le10sport.com à quelques mois de la venue de la WWE en France pour "Clash in Paris" le 31 août à la Paris La Défense Arena, Kevin Owens nous a donné de ses nouvelles.

🗣️ «À 95%, Backlash en France était fantastique, une expérience incroyable, mais il y a une mesure à appliquer…»



🇫🇷 En exclusivité avant #WWEClash, Kevin Owens est revenu avec moi sur son expérience à Lyon l’an dernier, évoquant ce qu’il a adoré et moins apprécié avec les fans pic.twitter.com/NA3MJCdzaS — Bernard Colas (@BernardCls) May 29, 2025

« C’est un processus très lent » « Je n'ai toujours pas eu l'opération. Il y a plein de trucs à considérer avant l'opération. On attend un peu de voir comment les choses vont évoluer naturellement. Il n'y a aucun doute sur le fait que j'ai besoin d'une opération mais avant de faire l'opération, on doit juste voir à quel point ça peut… Non pas se rétablir, car cela ne se rétablira pas, mais s'améliorer légèrement sans chirurgie. Par la suite, on va pouvoir faire un plan et décider quelle est la meilleure chose à faire pour l'opération. Mais c'est un processus très lent. Il faut juste avoir de la patience. Je n'ai pas beaucoup de patience habituellement, mais là, je n'ai pas le choix », nous explique Kevin Owens en exclusivité.