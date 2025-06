EXCLU - WWE : «Ce n’était pas prévu», le départ surprise d’une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le retour d’Aleister Black à la WWE, après un passage de plusieurs années chez la concurrence, du côté de l’AEW, marque un nouveau chapitre pour le catcheur néerlandais de 40 ans. En exclusivité pour le10sport.com, celui-ci est revenu sur son départ de la compagnie en 2021 et affiche son enthousiasme pour cette seconde opportunité.

Une seconde vie. Le 25 avril dernier, Aleister Black entamait officiellement sa nouvelle aventure à la WWE, un peu moins de quatre ans après son départ surprise en raison de coupes budgétaires. Le Néerlandais avait rapidement rebondi du côté de l’AEW, l’autre grande compagnie de catch aux États-Unis qu’il a quittée il y a quelques mois en vue de son retour à la WWE. Désormais à Smackdown, Aleister Black sera donc présent à Lyon le 29 août pour le retour de l’organisation en France, à la LDLC Arena, et pourrait également figurer sur la carte de "Clash in Paris", premier grand événement de la WWE dans la capitale, à la Paris La Défense Arena le 31 août.

« Mon départ initial n'était pas vraiment prévu » À cette occasion, le10sport.com a pu s’entretenir en exclusivité avec la star de 40 ans et revenir avec elle sur les raisons de son retour. « Il y a beaucoup de réponses possibles, mais je vais vous donner ma version la plus concise », nous a promis Aleister Black. Pour cela, il faut alors remonter quatre ans en arrière. « J'ai toujours eu l'impression qu'au moment de mon départ de la WWE, la première fois, j'avais encore beaucoup à offrir. Ma femme travaille à la WWE (Zelina Vega est l’actuelle championne des États-Unis, NDLR), et je lui ai dit que si jamais j'avais l'opportunité de revenir, je considérerais l’option. J'ai toujours senti qu'il y avait beaucoup plus à accomplir pour moi. Je ne vais pas entrer dans les détails sur les raisons de mon départ, mais ce que je peux vous dire, c'est que mon départ initial n'était pas vraiment prévu, c'était un peu une négligence ici et là. Les choses arrivent, n'est-ce pas ? La vie continue. Et tout va bien. C’est parfait parce que nous sommes de retour là où nous devons être, et je suis extrêmement enthousiaste d'être de retour », confie le catcheur de 40 ans.