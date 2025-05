EXCLU - Randy Orton : La surprise concoctée par la WWE

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contraint de trouver un adversaire à Randy Orton à la dernière minute pour WrestleMania 41 après la grave blessure de Kevin Owens, la WWE a misé sur Joe Hendry, de quoi susciter une énorme réaction du public de Las Vegas le mois dernier. D’autres options étaient sur la table, dont celle d’un retour anticipé d’Aleister Black. Une révélation faite par ce dernier au 10 Sport.

La WWE a bien pensé à Aleister Black pour affronter Randy Orton à Las Vegas

Durant cette quinzaine de jours, les rumeurs n'ont pas manqué concernant l’adversaire de Randy Orton à WrestleMania dont l’identité est restée secrète jusqu’au jour-J. A la surprise générale, Joe Hendry, champion d’une autre compagnie (la TNA), apparaissait le 20 avril dernier, sous une énorme ovation du public de Las Vegas. Personne n’avait pensé au populaire catcheur écossais, d’autres noms circulant à l’époque, dont celui d’Aleister Black.

Alors que son départ de l’AEW avait été confirmé, Aleister Black était attendu pour faire son retour à la WWE après WrestleMania. Effectivement, le Néerlandais est bien apparu lors du Smackdown du 25 avril, un retour que de nombreux fans imaginaient avancé pour pallier l’absence de Kevin Owens. Interrogé en exclusivité par le10sport.com pour promouvoir l'événement "Clash in Paris" à la Paris La Défense Arena le 31 août prochain, Aleister Black est revenu pour la première fois sur les plans de la WWE le concernant. « D'après ce qu'on m'a dit, il y a eu une discussion à ce sujet. Mais pour des raisons évidentes, ça n’est pas allé plus loin car ils avaient un autre plan. Mais l'option a été envisagée. C'était une réflexion du genre : "Et si on le faisait ? Bon, peut-être pas, ok". C'est tout ce que j'en ai entendu », nous a confié en exclusivité le catcheur de 40 ans, qui aurait vu d’un très bon œil ce match organisé à la dernière minute.