WWE : Proche de la retraite, Randy Orton a vécu un enfer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visage phare de la WWE ces vingt dernières années, Randy Orton a bien pensé qu’il ne remonterait jamais sur un ring, la faute à une arthrodèse de la colonne vertébrale nécessitant une intervention chirurgicale. S’il a finalement fait son retour aux Survivor Series après dix-huit mois d’absence, le maître du RKO raconte le calvaire par lequel il est passé.

C’est la fin d’un calvaire de dix-huit mois. Aux Survivor Series, Randy Orton a pu faire son retour à la WWE, lui qui avait dû s’éloigner des rings pour se rétablir, sans échapper à la case opération, à cause d’un dos meurtri par deux décennies d'impacts répétés sur la zone. Ce 25 novembre 2023, cela a donc été un ouf de soulagement pour la star de la WWE, qui a depuis catché à deux reprises. Le pire a été imaginé pour Orton, qui martèle depuis plusieurs années un plan de carrière orchestré au moindre détail jusqu'à sa retraite qui aurait pu voler en éclat.

THE VIPER IS BACK!@RandyOrton has arrived at #SurvivorSeries! pic.twitter.com/AHsnL0Tg1X — WWE (@WWE) November 26, 2023

La retraite à 50 ans comme objectif

Alors qu’il apparaît désormais comme un vétéran de la WWE, Randy Orton ne s’imagine pas s’arrêter de sitôt et dévoilait en janvier 2022 son plan au micro de The Ringer Wrestling Show . « J'ai pris sur moi de m'assurer que je fais tout ce que je peux au quotidien pour être physiquement capable de continuer , disait-il. Si cela ne tenait qu'à moi, et si je savais que physiquement ce ne serait pas un problème, je dirais que je catcherais jusqu'à l'âge de 50 ans et que je ferais ce dernier match à 50 ans, en pouvant me dire que je l'ai fait selon mes propres conditions ». Un projet compromis quelques mois après avec une grave blessure au dos l’éloignant des rings jusqu’à cette fin d’année 2023. Un petit miracle, son entourage jetant un froid à l’époque sur sa capacité à pouvoir revenir. « Je ne pense pas qu’il en a besoin (de catcher à nouveau). Je pense que les médecins lui ont dit de ne pas le faire , dévoilait notamment son père en mai. Randy fera ce que Randy veut ».

« Je ne pouvais pas rester debout pendant deux minutes sans que des douleurs ne me parcourent les jambes »

Invité du podcast de Logan Paul iMPAULSIVE , Randy Orton a eu l’occasion de revenir sur cette longue convalescence. « J'ai changé beaucoup de choses au cours des dix-huit derniers mois. J'ai souffert de nombreux maux. Je ne pouvais pas rester debout pendant deux minutes sans que des douleurs ne me parcourent les jambes. Quand je m'asseyais, j'avais un disque qui glissait à chaque fois que je me penchais... Ça craignait. Alors, t’imagines dans un avion, assis ici, mes pieds s'engourdissaient et j'avais des douleurs qui me parcouraient les jambes », explique la star de la WWE. Un problème qu’il traînait bien avant son départ comme il le révèle, de quoi justifier sa reconversion dans le catch par équipe dès 2021 : « La dernière année où j'ai dû partir à cause de ça, j'ai fait équipe avec l'ancienne star de la WWE Matt Riddle. Je dois lui rendre hommage parce que cette année-là, j'étais incapable de monter sur le ring sans quelqu'un comme lui. Il était capable d'encaisser le poids physique, il me passait le relais à la fin, et je faisais mon boulot. Sans lui, je ne serais pas allé aussi loin. J'ai eu de bons médecins, ils m'ont bien soigné ».

La WWE prépare du très lourd avec CM Punk, un autre grand retour se prépare https://t.co/NDkgPeel4J pic.twitter.com/0T9mFuBfCS — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« Je ne vais pas prendre un jour pour acquis, pas une seconde sur le ring pour acquis »