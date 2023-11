WWE : Blessure, retraite… Le calvaire prend fin pour Randy Orton

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star majeure de la WWE ces deux dernières décennies, Randy Orton est sur la touche depuis mai 2022 en raison d’une grave blessure au dos. Un calvaire qui touche à sa fin puisque le catcheur va retrouver le ring aux Survivor Series dans la nuit de samedi à dimanche. Un retour auquel ne croyaient plus les fans.

Si John Cena s’est éloigné des rings de la WWE pour découvrir les plateaux d'Hollywood, Randy Orton reste quant à lui fidèle à son premier amour, tant que son corps le lui permet. Et le doute était justement permis jusqu'à très récemment concernant l’avenir de l’Américain, l’un des grands artisans de l’explosion du catch en France dans les années 2000, en proie à de gros problèmes de dos après deux décennies dans le divertissement sportif. Si le catch est une discipline scénarisée, l’impact sur le ring n’en reste pas moins réel, tout comme les conséquences de ces actions dangereuses répétées tout au long de l’année. Randy Orton, absent depuis le 20 mai 2022, en a fait l'amère expérience.

💥 La #WWE organisera son premier PLE/PPV en France le 4 mai 2024 à Lyon 🇫🇷 > Un lieu pensé de longue date> Elimination Chamber a été imaginé à la Paris La Défense Arena > Un show #WWEParis en 2024 ?Mes révélations exclusives sur #WWEBacklash 📝⬇️https://t.co/Zy1Qwgp4Pr — Bernard Colas (@BernardCls) November 16, 2023

Randy Orton enfin de retour

Connu pour son RKO , sa prise fétiche visant à amener son adversaire au sol en l’attrapant par le cou, Randy Orton a répété les chocs sur son dos tout a long de sa carrière, et il en paye aujourd’hui le prix fort. Opérée en 2022, la star de la WWE n’est plus apparue depuis à l’écran et fera son grand retour aux Survivor Series dans la nuit de samedi à dimanche à l’occasion d’un match en cage (WarGames) par équipe, aux côtés de Cody Rhodes, Seth Rollins, Sami Zayn et Jey Uso face à Finn Bálor, Damian Priest, Dominik Mysterio, JD McDonagh et Drew McIntyre. L’annonce a été faite lundi durant l’émission RAW, sans que Randy Orton ne pointe le bout de son nez. Il faudra donc attendre les Survivor Series pour assister à sa première apparition depuis 554 jours, soit 1 an, 6 mois et 5 jours.

La retraite était crainte

Si des rumeurs rassurantes circulaient ces dernières semaines concernant l’état de Randy Orton, l’inquiétude était en revanche de mise auparavant. À l’annonce de son intervention en 2022, Fightful révélait en effet que la WWE ne cachait pas ses doutes sur les chances d’un retour sur le ring d’Orton, s’estimant chanceuse si tel était le cas. En début d’année, son père confirmait l’incertitude. « Il s'entraîne. Nous verrons ce qui se passera , déclarait Bob Orton auprès de Wrestle Bing. Je ne sais pas s'il a envie de revenir ou quand il se sentira prêt à le faire. (…) Il est plutôt bien rétabli, je ne pense pas qu'il ait besoin de revenir. Je pense que les médecins lui ont dit de ne pas le faire. Randy fera ce que Randy fera. » Et le maître du RKO a fini par trancher malgré les réserves, bien qu’il pourrait changer sa liste de prises pour limiter les impacts au dos, lui qui ne cachait pas ses regrets d’avoir fait endurer de nombreux chocs à son corps. « J'aimerais pouvoir remonter dans le temps et créer un mouvement final qui n'implique pas que je saute aussi haut que possible en me faisant atterrir sur le dos , lâchait Orton au micro Fox 2 Now dans une sortie prémonitoire, quatre mois avant son départ forcé. Après l'avoir fait des milliers de fois au cours des dernières décennies, je commence à le sentir ».

Catch : Voilà pourquoi la WWE zappe Paris pour Lyon ! https://t.co/Bh3nsmdRnJ pic.twitter.com/dpwX1yUpDW — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

Randy Orton se voyait encore continuer de longues années

À quoi ressemble désormais l’avenir de Randy Orton ? À 43 ans, l’ex-champion du monde de la WWE va disposer d’un calendrier allégé pour se ménager, lui qui avait déjà limité ses apparitions aux shows télévisés de l’organisation reine du catch, à quelques exceptions près, comme lors des déplacements de la WWE en Europe, et notamment du côté de Paris, en avril 2022. « Pour moi, l'idéal serait de catcher une fois par semaine , reconnaissait Orton dans l’émission Ringer Wrestling l'année dernière. C'est un peu là où j'en suis en ce moment. Je suis peut-être l'un des seuls gars à avoir un nombre de dates que je suis contractuellement obligé de faire et c'est 80, 80 shows par an. Ça semble beaucoup, mais une fois que vous avez fait un show télé par semaine, un pay-per-view par mois, il vous reste 15 à 20 événements. Ce sont les tournées en Arabie Saoudite, en Europe et au Madison Square Garden ».