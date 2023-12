La WWE prépare du très lourd avec CM Punk, un autre grand retour se prépare

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contre toute attente, CM Punk a réalisé son retour à la WWE lors des Survivor Series, le 25 novembre dernier. Depuis, le mystère reste entier sur ce qui attend la star controversée du catch, mais plusieurs projets imaginés par la compagnie ont récemment fuité, laissant présager du lourd pour les mois à venir...

Les spectateurs des derniers Survivor Series ont assisté à un moment d’histoire avec le retour de CM Punk à la WWE. Des retrouvailles qui semblaient impossibles, tant la relation était tumultueuse entre les deux camps qui s’étaient séparés brusquement au début de l’année 2014. Depuis, le catcheur est apparu à Raw, au lendemain du pay-per-view organisé chez lui à Chicago. L’occasion pour lui de glisser quelques mots sans donner d’indices sur ce qui l’attend à la WWE, mais les plans auraient fuité…

Un choc inéluctable avec Roman Reigns ?

Trois adversaires se précisent en effet pour CM Punk. D’après les informations récoltées par Sports Illustrated , une confrontation épique avec Roman Reigns, champion incontesté de la WWE depuis le 30 août 2022, soit près de 1200 jours, est dans les plans de l’organisation reine du catch. Un défi supplémentaire pour le visage de la WWE, qui a déjà affronté la plupart des stars au cours de ses trois années de règne, à l’instar de John Cena, Brock Lesnar, Cody Rhodes ou encore Goldberg. Paul Heyman, manager de Roman Reigns, devrait avoir un rôle important dans la rivalité, celui-ci ayant collaboré avec CM Punk avant son départ il y a dix ans. SI précise néanmoins que ce choc n’aura pas lieu dans l’immédiat.

Seth Rollins et CM Punk devraient régler leurs comptes dans un premier temps

Seth Rollins tient en effet la corde pour être le premier adversaire de CM Punk, le différend entre les deux hommes étant réel, alors que l’actuel champion du monde avait eu des mots très durs à l’égard de CM Punk au début de l’année, affichant clairement sa volonté de ne pas le voir revenir à la WWE. « Ne t'approche pas, espèce de cancer, éloigne-toi de moi pour toujours , lâchait-il à Wrestling INC . Je n'aime pas Phil (le vrai nom de CM Punk). C'est un c*n. Je ne veux pas qu'il revienne. » La compagnie ne l’a donc pas écouté, et les premières pierres semblent avoir été posées en vue d’une rivalité à l’écran qui promet d’être explosive lorsqu’on connaît leurs antécédents.

🤬 Seth Rollins revient sur sa réaction explosive lors du retour de CM Punk aux #SurvivorSeries🗣️ « Je comprends pourquoi très peu de gens savaient ce qui se passait ce jour-là. Sur le moment, j'étais extrêmement émotif... C'était une réaction très brute, très émotionnelle.… pic.twitter.com/beJBx0immK — Bernard Colas (@BernardCls) December 8, 2023

"Dream Match" en vue avec Stone Cold Steve Austin ?

Enfin, une autre piste est à l’étude du côté de la WWE, et cela risque de faire du bruit. D’après le sérieux site spécialisé Fightful , plusieurs personnes au sein de l’organisation font pression pour que CM Punk croise à l’avenir la route d’un certain... Stone Cold Steve Austin. La légende du catch, qui a porté la WWF (l’ancien nom de la WWE) durant les années 1990 aux côtés notamment de The Rock ou de l’Undertaker, a eu l’occasion d’effectuer son premier match après dix-neuf ans d'absence le 2 avril 2022 lors de WrestleMania 38, faisant face à Kevin Owens. Un rendez-vous qui avait tenu ses promesses malgré les doutes sur le physique de Stone Cold, aujourd’hui âgé de 58 ans et qui n’a pas échappé aux blessures durant sa carrière, de quoi précipiter sa retraite. Serait-il disposé à en ressortir pour affronter CM Punk ? L’affiche est en tout cas considéré comme un « match de rêve » aux yeux des fans, entre deux rebelles de leurs époques respectives ayant bousculé les codes du catch grâce à leur talent au micro. Selon des sources relayées par Fightful , la confiance est de mise sur la tenue du combat, CM Punk ayant même proposé quelques suggestions pour mettre en place la rivalité.

💥 Shawn Michaels a eu l’occasion d’évoquer le retour de CM Punk avec nous, et il est conquis🗣️ « Le business passe avant tout, c'est aussi simple que ça. En ce qui me concerne, je ne pense pas que la décision ait été difficile à prendre pour qui que ce soit, parce que c'était… pic.twitter.com/tuKdUau3j9 — Bernard Colas (@BernardCls) December 8, 2023

« CM Punk ? Je suis très enthousiaste », a réagi Shawn Michaels