MMA : La vérité derrière la chute d’Alexander Volkanovski à l'UFC 294

Lors du main-event de l’UFC 294, Alexander Volkanovski a été mis KO dès le premier round par Islam Makhachev, champion des poids légers. L’Australien qui rêvait d’une ceinture dans deux catégories différentes avait accepté ce combat, déséquilibré sur le papier, en shot notice après la blessure de Charles Oliveira. Et s’il ne regrettait rien à chaud, aujourd’hui, il revient sur ses propos.

En octobre dernier, après sa défaite éclair à l’UFC 294, Alexander Volkanovski expliquait qu’accepter un combat contre Islam Makhachev à 11 jours de l’échéance était peut-être un peu idiot. Choix qu’il ne regrettait pas pour autant à l’époque : « J'aurais pu prendre de meilleures décisions pendant le combat mais je peux en convenir, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend en short notice. Mais il me fallait ce combat, beaucoup de gens ont dit 'c'est pour l'argent'. C'était bien plus que ça. […] Bizarrement, quand je ne combats pas, ou que je ne suis pas en camp d'entraînement, ça me frustre. J'avais besoin de combattre et cette opportunité s'est présentée. Pour être honnête, je ne m'entraînais pas autant que j'aurais dû mais je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. J'ai demandé à l'UFC de me garder occupé sinon je déprime. »

Volkanovski avoue avoir fait le mauvais choix

Déprimé, Volkanovski avait absolument besoin de retourner dans la cage, là où il se sent le mieux. Mais aujourd’hui, il admet que ce choix ne lui a pas été bénéfique, bien au contraire. « J’ai pris cette décision en étant mal préparé. C’était stupide parce que je n’étais pas dans les bonnes conditions. Je n’étais pas souvent à la salle, je buvais un peu, j’avais un nouveau-né, j’essayais d’être le meilleur père possible, mais je n’étais pas consacré à 100% au combat comme je le fais habituellement. Je n’étais donc pas très performant. » a déclaré The Great sur le podcast Who The Fook Are Those Guys.

