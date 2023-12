MMA : Doumbè se paye encore la tête d’un combattant français

Florian Barré

Comme à son habitude, Cédric Doumbè fait du bruit sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, « The Best » a provoqué un autre combattant de MMA. Après Baysangur Chamsoudinov, c’est Alex Lohoré qui se retrouve dans le viseur de la star du PFL. Mais l’homme de 33 ans ne s’est pas laissé faire et a répondu à Doumbè sur son compte X (Twitter) : « L’arbitre ne te sauvera pas ».

Il y a quelques semaines, Cédric Doumbè effectuait ses débuts au PFL. Il lui aura fallu seulement neuf secondes pour montrer à tous qu’il n’a pas signé dans l’organisation concurrente de l’UFC pour faire de la figuration. Depuis, l’ancien champion welterweight du Glory Kickboxing continue de se montrer particulièrement présent dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux, où il a souvent recours au trashtalking. La dernière attaque en date remonte à ce week-end, sur Alex Lohoré.

« Ne traîne plus trop dans le 93 »

Sur une story postée sur Instagram, Cédric Doumbè a d’abord tenu à faire passer un message très clair à Alex Lohoré : « Le mec se compare à moi alors qu’il est éclaté au sol dans tous les sens du terme. Cousin, ça fait 40 ans que tu performes. Et même dans ta ville, personne ne te connait. Tu ne manges que des KO. Tu es nul ! » Ainsi, Lohoré a ainsi répondu sur X : « On s’en bat les c*uilles poto ! Tu es mort. Envoie le contrat. Je vais te défoncer. Et ne traîne plus trop dans le 93. Le kickboxing, ce n’est pas du MMA. L’arbitre ne te sauvera pas. »

Un combattant expérimenté mais qui peine à convaincre

Lohoré a entamé sa carrière professionnelle en 2014. Après avoir fait ses preuves à l’international, le prodige de Bobigny s’est illustré dans diverses organisations reconnues, telles que le Bellator ou encore le Cage Warriors, avant de finalement rejoindre l’Oktagon en 2020. Il a remporté seulement quatre de ses neufs confrontations, ce qui a justement été critiqué par Cédric Doumbè sur Instagram. Pour l’heure, une rencontre entre les deux hommes est peu probable étant donné que ces derniers ne performent pas dans la même structure.