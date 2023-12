WWE/UFC : La fille de Brock Lesnar choque internet !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Brock Lesnar est une véritable force de la nature qui a déjà fait ses preuves à la WWE ou l’UFC, et il pourrait prochainement être rejoint dans le monde du sport par sa fille. Âgé de 21 ans, Mya Lesnar a impressionné les internautes par un record décroché à l’université, mais également par sa ressemblance frappante avec son père.

Révélé au début des années 2000, s’illustrant dans la lutte avant de s’orienter vers le catch puis le MMA, Brock Lesnar poursuit son chemin à la WWE, affichant toujours une forme impressionnante du haut de ses 46 ans. Une réussite qui a démarré très tôt et dont pourrait s’inspirer Mya, sa fille qui brille pour sa part en athlétisme, et plus précisément au lancer du poids.

ICYMI: Yesterday Mya Lesnar broke the school record in the women's shot put with a mark of 18.50 meters!#Stalwart x #CSURams pic.twitter.com/9p2tMo6X8W — Colorado State T&F/XC (@CSUTrackFieldXC) December 2, 2023

Mya Lesnar décroche un record

Et c’est avec une performance XXL que Mya Lesnar fait parler d’elle cette semaine, partageant sur les réseaux sociaux un lancer de 18,50 mètres, soit le record scolaire pour l'État du Colorado, elle qui en est à sa première saison dans l'équipe d'athlétisme de l'université américaine Colorado State après un passage de deux ans à l’Université d'État de l'Arizona, où elle y étudiait le droit pénal. À titre de comparaison, la Russe Natalya Lisovskaya détient le record du monde du lancer du poids chez les femmes depuis 1987, avec un jet à 22,63 m comme le rappelle talkSPORT .

Brock Lesnar's daughter, Mya, broke the shot put record at Colorado State with an 18.50m throw 🔥Runs in the family 💪(via @CSUTrackFieldXC) pic.twitter.com/kOHBB2Nurp — Bleacher Report (@BleacherReport) December 6, 2023

La ressemblance avec Brock Lesnar interpelle les internautes

Mya Lesnar s’est également distinguée par le passé en remportant le Potts Invitational et le Colorado Running Company UCCS Invite avec des lancers supérieurs à 16 mètres. Sa prestation du week-end dernier lui a notamment valu les félicitations d’un certain Conor McGregor sur X (ex-Twitter). « Ouah ! Incroyable ! », a halluciné la star de l’UFC.

Les internautes ont été impressionnés par les qualités athlétiques de Mya Lesnar, mais également par son physique, elle qui est le portrait craché de son père, ancien champion du monde à l’UFC et à la WWE, qui avait également fait ses premières classes à l’université, remportant le championnat de lutte NCAA poids lourds en 2000. Mya suivra-t-elle le chemin de Brock ? Elle est en tout cas bien parti pour…