WWE : John Cena s’en va, il fait une promesse !

La popularité d’un catcheur peut parfois le mener jusqu’aux plateaux d’Hollywood. The Rock, John Cena ou encore Dave Bautista (Batista à la WWE) ont en effet réussi leur reconversion après avoir brillé dans le divertissement sportif. Un chemin que ne souhaite pas suivre Randy Orton, pleinement impliqué dans sa première passion.

Malgré ses critiques formulées à l’encontre de The Rock par le passé, de quoi susciter de vraies tensions entre eux au cours de leur rivalité à l'écran, John Cena a bien suivi les traces de son aîné en s’éloignant de la WWE pour tenter de faire carrière dans le cinéma. Une reconversion réussie pour le 16 fois champion du monde, enchaînant les gros tournages, lui qu’on a notamment pu voir dans " Fast and Furious " ou encore " Suicide Squad ". Les apparitions de Cena sur un ring de catch sont désormais faméliques, avec un dernier combat le 5 novembre dernier lors de l’évènement "Crown Jewel" qui s’était soldé par une cuisante défaite, laissant planer le doute sur une possible retraite. Issue de la même génération, Randy Orton n’entend pas suivre cette voie.

Randy Orton ne veut pas accompagner John Cena

De retour aux Survivor Series le 25 novembre dernier après dix-huit mois d’absence en raison d’une grave blessure au dos, le maître du RKO a craint le pire pour sa carrière et souhaite désormais profiter du temps qui lui reste sur le ring. « À 19 ans, j'ai signé avec la WWE. Je suis donc le seul à n'être jamais parti et revenu, à part John Cena , s’est souvenu Orton dans le podcast IMPAULSIVE de Logan Paul. Mais je vais rester ici. C'est moi. Je n'irai pas à Hollywood. J'aime ce que je fais. Je viens de prendre 18 mois de repos pour me remettre d'une arthrodèse de la colonne vertébrale. J'ai donc dû me rendre à l'évidence que je ne pourrais peut-être pas recommencer. C'est donc comme si j'avais obtenu un second bail pour ma carrière, et je ne vais pas prendre un jour pour acquis, pas une seconde sur le ring pour acquis. »

Une retraite à 50 ans ?