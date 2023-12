MMA - UFC : Indignement général après l’arrêt tardif d’un combat

Florian Barré

Dans la nuit de ce samedi, l’UFC était à Austin, au Texas. Parmi les principaux combats, on a pu observer celui entre Jalin Turner et Bobby Green chez les poids légers. Un combat expéditif remporté par le premier susmentionné et marqué par l’apathie de l’arbitre. Un acte qui a entraîné une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, notamment de la part de grands combattants de la discipline.

Initialement, Bobby Green avait rendez-vous avec Dan Hooker en co main event de cet UFC Austin. Mais, en raison d’une blessure, le coéquipier d’Israel Adesanya a été contraint de déclarer forfait. Ainsi, il y a quelques jours, l’organisation reine a trouvé un autre adversaire à Green, en la personne de Jalin Turner. Et dans ce duel, Turner s’est imposé, la nuit dernière, par KO au premier round. Une performance qui a rendu le combattant vainqueur tout sourire : « En fin de compte, c'est doux-amer parce que Bobby et moi venons de la même région. »



« Nous avons grandi dans la même région et c'est ce qui a rendu les choses difficiles. Mais en fin de compte, c'est aussi une question d'affaires et il faut voir les opportunités commerciales. Je suis un homme d'affaires, un entrepreneur indépendant, donc je dois m'occuper des affaires quand elles me concernent. Ils m'ont mis à ce poste parce qu'ils savaient que j'avais le nom maintenant. J'ai un peu de battage médiatique, poursuit Turner. Je vais toujours faire du spectacle. Je suis un homme d'affaires. Je gère ce que je dois faire pour la promotion. Regardez ce qui s'est passé. »

Cormier, Molina et Poirier enragés !

Mais le combat a été marqué par un incident. En effet, après 2 minutes et 35 secondes d'observation, Turner a délivré un crochet du droit imparable. Sans aucun doute sur l'issue d'un combat déjà bouclé, Green étant déjà tombé au sol, l'arbitre aurait dû offrir la victoire à The Tarantula . Mais Kerry Hatley a patienté durant plus de 10 secondes, obligeant Green à encaisser une vingtaine de coups supplémentaires. Une décision qui n'a pas manqué de scandaliser de nombreux professionnels de la discipline.



Quelques minutes après que le combat soit terminé, Daniel Cormier a posté un message sans appel sur X (Twitter). « L’un des pires arrêts de l'histoire du MMA, c'est à se demander ce qui s'est passé. Il faut se mettre à plat ventre pour recevoir des coups et ce n'est toujours pas suffisant. C'est dingue ! ». Jeff Molina y est lui aussi allé de son commentaire, exigeant à la commission texane du MMA de prendre ses responsabilités en virant le corps arbitral de la soirée à l’UFC Austin. Dustin Poirier, lui, a été aussi tranchant et précis que ses coups dans l'octogone : « Meeec horrible arrêt ».

Turner rassure tout le monde sur l’état de santé de son adversaire