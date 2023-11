WWE - CM Punk : Les secrets d’un retour historique aux Survivor Series

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans le plus grand des secrets, et alors que les spéculations étaient nombreuses sans pour autant avoir été confirmées avant samedi, la WWE a trouvé un accord avec CM Punk pour faire revenir le catcheur controversé aux Survivor Series. Un retour bouclé incognito et très rapidement, ce qui ne laisse personne indifférent.

Évoqué par le10sport.com samedi, le retour de CM Punk à la WWE a bien eu lieu aux Survivor Series. Alors que les deux parties étaient en froid depuis près de dix ans, lorsque la star du catch avait décidé de claquer la porte au début de l’année 2014, le public de Chicago a assisté dans la nuit de samedi à dimanche à l’un des plus grands retours de l’histoire de la discipline qui avait été tenu secret. À l’heure où les réseaux sociaux occupent une place importante dans le catch, discipline scénarisé qui voit bon nombre de ses projets divulgués en amont, la WWE est parvenue à se préserver des fuites jusqu’à l’apparition de l’autoproclamé "Best in the World". Un plan parfaitement orchestré.

Comment la WWE a gardé le secret pour CM Punk

D’après le site Fightful , habitué aux révélations et qui assurait quelques heures avant les Survivor Series qu’un retour de CM Punk n’était pas dans les plans de la WWE, tout a été finalisé incognito et dans la plus stricte discrétion. La plupart des employés de la compagnie, allant des talents jusqu’aux membres de la production, n’avaient pas été informés de la nouvelle et ont donc eu la même surprise que la foule de Chicago aux Survivor Series. Seuls les catcheurs ayant participé au main event de l’événement avaient eu vent de l’information quelques minutes avant le début de leur match. Triple H, l’un des responsables de la WWE, a pris la direction du show dans les dernières minutes et a notamment décidé d'afficher la vignette des crédits marquant normalement la fin du programme pour tromper tout le monde.

« Tout s'est mis en place très rapidement, et je suis sûr que c'est pour cela que c'est resté très discret , a réagi en conférence de presse Triple H, pas peu fier de ce secret bien gardé. Il y a eu beaucoup de spéculations, et à ce moment-là, ce n'était rien d'autre que des spéculations. La plupart du temps, il s'agissait de rumeurs, qui ne se sont concrétisées que lorsque tout le monde a cessé de penser qu'elles allaient se produire ». D’après des proches de CM Punk, le nouveau contrat avec la WWE n’avait toujours pas été signé samedi matin, preuve du dénouement de dernière minute.

Une fois l’accord total trouvé, la WWE aurait envisagé de retarder le retour de CM Punk jusqu'au Royal Rumble du 27 janvier 2024, l’un des autres événements phares de la WWE, mais le sentiment était qu'il y avait plus de chances que des fuites aient lieu d'ici au début de l’année prochaine, incitant ainsi l'organisation à faire apparaître la star du catch devant son public, lui qui habite à quelques minutes de la Allstate Arena.

Ça clash déjà avec des stars de la WWE

La forte personnalité de CM Punk lui a permis de se faire un nom dans le catch et de se créer une communauté de fans importante, comme l’a montré la réaction du public dans la nuit de samedi à dimanche. Mais cette attitude a également été source de conflits réels avec bon nombre de ses collègues catcheurs tout au long de sa carrière, allant parfois jusqu’à l’altercation physique en dehors du ring comme ce fut le cas en août dernier à Wembley, provoquant son licenciement de l’AEW, l’autre grande compagnie de catch aux États-Unis que CM Punk avait rejointe en 2021.

💥 Seth Rollins a-t-il réellement pété un câble après le retour de CM Punk aux #SurvivorSeries ?Tension maximale…https://t.co/FCtTnqce7t — Bernard Colas (@BernardCls) November 26, 2023

Ainsi, un tel retour à la WWE ne laisse forcément pas de marbre dans le vestiaire, et cela s’est ressenti dès les premières notes de la musique d’entrée du natif de Chicago. La réaction de Seth Rollins aux abords du ring n’a échappé à personne, le champion du monde en titre explosant de colère au moment de voir celui qu’il n’apprécie pas dans la vraie vie. « Ne t'approche pas, espèce de cancer, éloigne-toi de moi pour toujours , lâchait-il à Wrestling INC en janvier dernier. Je n'aime pas Phil (le vrai nom de CM Punk). C'est un c*n. Je ne veux pas qu'il revienne. Va faire autre chose ». Aux Survivor Series, Rollins s'est montré moins bavard en se contentant d'un « va te faire f***** » à l'arrivée de Punk. L’hypothèse d’une mise en scène n’est évidemment pas à exclure dans une discipline où les rivalités sont scénarisées, mais le doute est permis, la WWE n’ayant pas diffusé à l’écran la réaction houleuse de Rollins. Une colère qui se serait prolongée en coulisse, toujours à l'abris des caméras.

