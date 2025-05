EXCLU - WWE : L’arrivée historique en France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier, la WWE s’arrêtait du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décines pour deux shows, dont le PLE "Backlash". Une soirée encore gravée dans la mémoire du public tricolore mais également des talents présents ce soir-là. Aleister Black, qui a récemment fait son retour au sein de la compagnie de catch, a suivi à distance l’événement et n’en revient toujours pas, lui qui a une histoire particulière avec la France.

La WWE ne pouvait pas passer à côté d’un nouvel événement en France. Le 31 août prochain, l’organisation reine du catch posera ses valises à la Paris La Défense Arena pour "Clash in Paris", les places étant mises en vente cette semaine (pré-vente ce mercredi, vente au grand public vendredi). Mais ce n’est pas tout, puisque fort du succès de son passage dans l’Hexagone l’année dernière pour "Backlash", la WWE fera également son retour à Lyon le 29 août pour son traditionnel show du vendredi soir "Smackdown", et enchaînera le lundi avec "Raw", le rendez-vous catch du lundi soir aux États-Unis, proposé à La Défense Arena.

Le passage inoubliable de la WWE en France L’an dernier, le succès rencontré par la WWE en France avait largement dépassé les attentes, la compagnie réalisant un record de billetterie mais également de décibels grâce à l’ambiance explosive mise par le public de la LDLC Arena sur deux soirs. Aleister Black, lui, n’était pas présent. Le catcheur néerlandais de 40 ans vient de faire son retour à la WWE, mais cela ne l’a pas empêché de suivre attentivement ces deux shows français et de vibrer derrière son écran. « C’était fou ! Cela a toujours été fou en France. La France a fait exactement ce que j'attendais des fans français », nous confie en exclusivité Aleister Black, qui est peut-être l’un des catcheurs de la WWE connaissant le mieux la France en se produisant une trentaine de fois dans l’Hexagone au début de sa carrière, au sein de compagnies indépendantes. « Chaque fois que je suis venu, c'était synonyme de plaisir parce que les Français sont dans une catégorie à part, poursuit le Néerlandais. Certains de mes meilleurs souvenirs remontent à l’époque où j'ai travaillé pour une compagnie appelée "ICWA" (compagnie du nord de la France, NDLR) pour (Pierre) Booster Fontaine. Et même à l'époque, je parle de 2007, 2008, il y avait entre 25 et 5 000 personnes présentes qui perdaient la tête. Je ne sais pas ce qu'il y a de particulier entre les Français et le catch, peut-être que ça s’explique par la grande histoire du "catch wrestling" (première forme de catch apparu en France au début du XXe siècle, NDLR) et d'autres choses comme ça, mais les Français, depuis que je suis catcheur, ont toujours été absolument incroyables. »