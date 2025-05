EXCLU : Annonce surprise, une star de la WWE veut venir à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE revient en France cet été pour trois dates. Après le succès de Backlash l’an dernier, les superstars du catch se produiront à la LDLC Arena de Lyon pour Smackdown et à la Paris La Défense Arena pour Clash in Paris et Raw. Ricky Saints, récente recrue de la WWE, partage son enthousiasme pour la Ville Lumière, et pas seulement pour le catch.

Les places sont en vente ! Plus d’un an après le succès de Backlash, qui avait donné lieu à des records de décibels, mais aussi de recettes, la WWE va faire son retour en France cet été. D’abord à Lyon, où les stars du catch retrouveront la bouillante LDLC Arena pour Smackdown, le show du vendredi soir aux États-Unis qui aura lieu le 29 août, avant de prendre place à la Paris La Défense Arena pour la première fois, avec Clash in Paris, premier PLE de l’histoire de la WWE dans la capitale le 31 août, puis RAW le lendemain, le programme phare du lundi.

Ricky Saints veut aller à Paris pour un PLE… et la Fashion Week ! Sauf surprise, Ricky Saints ne fera pas partie de l’événement, lui qui a rejoint la WWE en début d’année dans le show NXT. Mais l’Américain ne cache pas son envie de passer par Paris, pour combattre évidemment, mais pas seulement. « J’aime Paris, nous a-t-il confié en exclusivité à l’occasion du week-end de WrestleMania le mois dernier. J'aimerais y aller parce qu'il y a le PLE, mais j'aimerais y retourner aussi pour la Fashion Week ». Ricky Saints est en effet connu pour son goût de la mode, répondant notamment à nos questions en arborant un pantalon de la marque de luxe Louis Vuitton.