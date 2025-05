Scandale sexuel : John Cena, champion de la WWE, déclenche la polémique et s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena, figure emblématique de la WWE, a récemment fait polémique après ses propos à l’égard de Vince McMahon, l’ancien boss de la compagnie de catch aujourd’hui accusé d'agressions sexuelles. Malgré les critiques, l’actuel champion du monde assume son attachement pour l’homme d’affaires américain, une relation qui a commencé au début des années 2000.

Figure emblématique de la WWE, dont il fut le grand patron durant quatre décennies, Vince McMahon s’est retiré de ses fonctions en janvier 2024 à la suite de la plainte d’une ancienne employée pour « agression sexuelle », « exploitation » et « violences psychologiques », des accusations réfutées par l’ancien boss de la compagnie de catch. Si l'affaire Janel Grant, du nom de la victime présumée, a obligé Vince McMahon à se mettre à l’écart, elle n’a pas empêché en revanche certains gros noms de la WWE de tenir des propos élogieux à l’égard de l’homme d’affaires de 79 ans.

Les propos de John Cena pour Vince McMahon qui ont du mal à passer Intronisé au Hall of Fame de la WWE pour l'ensemble de sa carrière le mois dernier, en marge de la 41e édition de WrestleMania, Triple H avait rendu hommage à son ancien patron, qui est également le père de son épouse. « Je ne serais pas là sans lui », confiait celui qui est aujourd’hui à la tête du secteur créatif de la WWE. Une reconnaissance qu’assume également John Cena « Je me fiche de qui l’entend : j’aime Vince, expliquait-il en avril dernier dans le New York Times. Je ne minimise rien qui de ce qui doit être décidé ou les allégations de quelque nature que ce soit, mais quand j’aime quelqu’un, je l’aime de tout cœur. Je sais que ça va mettre les gens en colère, mais ils ne peuvent pas imposer leur opinion sur ma relation avec quelqu’un que j’aime. » Dès 2022, après l’ouverture d’une autre enquête sur des allégations d'inconduite sexuelle de McMahon au sein de la WWE, John Cena avait affirmé auprès de The Associated Press que « lorsque vous aimez quelqu'un, vous le prenez tel qu'il est, avec ses imperfections », ajoutant que « nous faisons tous des erreurs, nous prenons tous de mauvaises décisions ».