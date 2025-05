WWE - CM Punk : Le clash après WrestleMania

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Invité d’un podcast, Dominik Mysterio, étoile montante de la WWE, a vivement attaqué CM Punk quelques semaines après WrestleMania. Une sortie à l’image de son attitude à l’écran, radicalement différente de celle affichée par son père Rey Mysterio, favori du public et toujours en activité à l’âge de 50 ans.

Fils du légendaire Rey Mysterio, Dominik Mysterio s’impose au fil des mois comme l’un des plus grands espoirs de la WWE. A WrestleMania, le catcheur de 28 ans est reparti avec le titre Intercontinental, sa première ceinture importante au sein de l’organisation reine de la discipline. A l’inverse de son père masqué, Dominik Mysterio a décidé de se faire un nom en affichant son visage, avec une attitude radicalement différente du vétéran de 50 ans.

« Je déteste CM Punk »

Si Rey Mysterio dispose d’une énorme cote de popularité, son fils ne peut pas en dire autant, campant le rôle de « méchant » à l’écran - au point d’être élu catcheur le plus détesté de l'année 2024 par les lecteurs du magazine Pro Wrestling Illustrated - mais également en dehors comme on a pu le constater dans le podcast The Wrestling Classic on Casual Conversations, évoquant sa relation avec CM Punk. « Je pense qu’on se déteste mutuellement, à égalité. Je déteste CM Punk », a-t-il lancé, avant d’interpeller directement le catcheur controversé.

Quand Dominik Mysterio clashe CM Punk

« Ton main event de WrestleMania ? Tant mieux pour toi, vieux. 60 ans, il t'a fallu quoi, 45 ans pour accomplir ton seul objectif ? Il était temps. C'est ce qu'on dit des bébés. Quand ils font des caprices, vous leur donnez ce qu'ils veulent pour qu'ils se taisent. Je suis à peu près sûr que c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi il avait besoin d'un coup de main de Paul Heyman, a lâché le fils de Rey Mysterio, faisant référence aux véritables problèmes rencontrés par CM Punk au sein de la WWE. Il y a une raison pour laquelle il n'a jamais été dans le main event. Tu te dis le Meilleur du Monde. Je n'ai pas besoin de me proclamer le Meilleur du Monde. Les gens savent que je suis meilleur que le meilleur. Je n'ai pas besoin de me dire Meilleur du Monde à 70 ans. Les gens le font pour moi. Tu as Cena qui parle de moi, JBL, AJ Styles, des légendes qui parlent de moi. Je n'ai pas besoin de le faire moi-même ou de dire ces choses sur moi parce que les gens le disent pour moi. Mon travail parle de lui-même. »

John Cena est effectivement sous le charme

Dominik Mysterio peut effectivement se targuer d’avoir séduit quelques grands noms de la discipline, à l’instar de John Cena, qui avait estimé dans le Pat McAfee Show au lendemain du dernier WrestleMania que le jeune Américain était « fait pour ça », au point de le comparer à Randy Orton au début de sa carrière : « Il rend tout facile. Il ne craque pas sous la pression. (…) On est encore loin de voir ce dont il est capable. Il est incroyable, et il le restera encore pendant les 20 prochaines années, ou aussi longtemps qu'il voudra rester dans ce milieu. J'adore son père mais il sera le Mysterio le plus célèbre. » Un sacré pari sur l'avenir.