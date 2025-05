EXCLU : «Il y a de quoi pleurer», le cauchemar à la WWE…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de la 41e édition de WrestleMania à Las Vegas, le règne des War Raiders en tant que champions par équipe a pris fin, détrônés par Kofi Kingston et Xavier Woods. Cette défaite marque la fin d'une belle période pour Erik et Ivar, qui avaient surmonté d'importantes blessures pour atteindre le sommet de la division par équipe à la WWE.

Alors qu’ils étaient champions par équipe à la WWE depuis le 16 décembre 2024, le règne des War Raiders a pris fin le 19 avril dernier du côté de Las Vegas, lors de la 41e édition de WrestleMania. Kofi Kingston et Xavier Woods se sont emparés des titres qui avaient une signification particulière pour les désormais ex-champions, ne cachant pas leur émotion au moment de décrocher le Graal il y a cinq mois.

Proches de la retraite, les War Raiders décrochent l’or

L'émotion était palpable ce 16 décembre, du côté de RAW. Ce soir-là, Erik et Ivar avaient vaincu le Judgment Day pour devenir champions du monde par équipe pour la deuxième fois de leur carrière à la WWE, la fin d’une disette de cinq ans. Cette victoire avait alors un goût de revanche, encore plus lorsqu’on connaît la trajectoire des deux hommes. Erik avait dû s’absenter des rings entre septembre 2023 et octobre 2024 pour subir une intervention chirurgicale consistant à fusionner deux vertèbres cervicales entre elles (C6 et C7). Un nouveau coup dur pour celui qui avait été victime d’un accident de moto en 2014.

Son coéquipier Ivar avait alors été lancé en solo par la WWE, avant d’être également freiné par une grave blessure, une hernie discale cervicale qui aurait pu lui coûter la fin de sa carrière après avoir été, comme son partenaire, opéré au niveau du cou en 2020. Il reviendra finalement au bout de six mois, aux côtés d’Erik.

« On est chanceux de pouvoir encore marcher aujourd’hui »

Présent à Las Vegas à l’occasion de WrestleMania 41, le10sport.com a pu s’entretenir avec les deux hommes et évoquer, notamment, cette victoire symbolique du 16 décembre 2024. « On est chanceux de pouvoir encore marcher aujourd’hui, nous explique Erik. Donc, non seulement revenir sur le ring, mais en plus remporter les titres par équipe, il y a de quoi pleurer. C’est littéralement notre deuxième morceau de vie, une seconde chance dans notre carrière, donc nous ne voulons rien prendre pour acquis. Nous ne prenons rien à la légère ».