EXCLU : Jeff Hardy attendu à la WWE avec son frère !

Après avoir surmonté de graves blessures, les War Raiders ne manquent pas d’ambition pour leur avenir à la WWE. Interrogés en exclusivité par le 10 Sport, Erik et Ivar affichent notamment leur intention d’affronter Matt et Jeff Hardy, en profitant du partenariat entre la WWE et la TNA, où les deux frères sont actuellement sous contrat.

Sacrés champions par équipe à la WWE le 16 décembre dernier, les War Raiders reviennent de loin, Erik et Ivar ayant dû faire face à plusieurs blessures majeures au cours des dernières années menaçant la suite de leur carrière. Il y a donc de quoi relativiser la perte de leurs titres le mois dernier, contre New Day, à l’occasion de la 41e édition de WrestleMania. Avant l’événement, le10sport.com avait pu s’entretenir avec les deux colosses, qui ne manquent pas d’ambition.

🔥 Ivar et Erik rêvent d’affronter les Hardy Boyz, mais aussi les Usos à la WWE 👀



Les War Raider sont DÉTERMINÉS❗️ pic.twitter.com/halMw3M5uI — Bernard Colas (@BernardCls) May 13, 2025

War Raiders rêve des Hardy Boyz Interrogés sur les adversaires qu’il souhaiterait affronter à l’avenir, les War Raiders ne cachent pas leur envie de profiter du partenariat noué entre la WWE et la TNA pour faire face aux frères Hardy. « Il y a toujours des matchs de rêve. Tu as parlé de partenariat, je sais qu’on est en affaires avec la TNA… Les Hardy Boyz, sur un ring de la WWE ou même à la TNA, ce serait si spécial. Quel match de rêve ce serait », s’enthousiasme Ivar. Matt et Jeff Hardy sont déjà brièvement remontés sur un ring de la WWE au début de l’année, apparaissant à NXT, sans cacher leur volonté de revenir dans le futur. « Bien sûr que nous sommes fans des Hardy Boyz, surenchérit Erik à l’idée d’affronter les légendaires frères qui ont grandement contribué à la promotion du catch par équipe. Nous sommes des catcheurs par équipe, on est fans. »