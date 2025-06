EXCLU - WWE : Le match fou proposé à The Rock !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La présence occasionnelle de Dwayne "The Rock" Johnson à la WWE, en parallèle de sa carrière d’acteur à Hollywood, donne des idées à Ricky Saints. Actuellement à NXT, l’Américain de 35 ans aimerait affronter la légende du catch, possiblement à WrestleMania, le plus grand show de l’année dans la discipline, auquel il souhaite dès l’année prochaine.

Alors qu’il enchaîne désormais les grands rôles au cinéma, Dwayne Johnson n’a pas oublié son premier amour. L’an dernier, celui qui fut révélé sous le surnom de "The Rock" sur les rings de catch faisait son retour à la WWE, son premier gros combat depuis onze ans, affrontant Cody Rhodes et Seth Rollins dans un match par équipe à WrestleMania aux côtés de Roman Reigns. Quelques mois auparavant, Dwayne "The Rock" Johnson avait fait son entrée dans le conseil d’administration du groupe TKO, qui réunit désormais la WWE, première compagnie de catch au monde, et l’UFC, plus grande fédération de MMA.

The Rock de retour à la WWE Il n’est donc plus rare désormais d'apercevoir The Rock à la WWE, sans pour autant le voir prendre part à des matchs officiels. En février, il était ainsi présent lors du show "Elimination Chamber", marqué par le heel turn de John Cena, campant ainsi le rôle de "méchant" pour la première fois depuis son éclosion dans ce divertissement sportif. Une présence qui donne des idées à certains membres de la compagnie, à l’instar de Ricky Saints.

🤝 Ricky Saints et moi-même avons fait un pari pour le prochain WrestleMania



See you next year @starkmanjones 👀#WWENXT pic.twitter.com/V7t3rDDKRz — Bernard Colas (@BernardCls) May 20, 2025