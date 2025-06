EXCLU - WWE : Cody Rhodes, le vestiaire n’en revient pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu l’une des plus grosses stars de la WWE à l’écran depuis son retour en 2022, Cody Rhodes a également endossé le rôle de leader dans le vestiaire de la compagnie de catch. Interrogés en exclusivité par le10sport.com, Aleister Black et Kevin Owens ont tenu des propos dithyrambiques à l’égard de l’ancien champion du monde.

C’est une trajectoire unique pour réaliser un rêve d’enfance. Apparu à la WWE pour la première fois en 2007, alors qu’il n’avait que 22 ans, Cody Rhodes s’est imposé comme la nouvelle tête de gondole de la compagnie de catch, marchant notamment sur les traces de John Cena. Mais le parcours ne fut pas simple pour l’Américain, parti par la petite porte en 2016 avant de revenir six ans plus tard avec un statut radicalement différent, profitant de la création de la All Elite Wrestling, la compagnie concurrente dont il est l’un des co-fondateurs, pour s’imposer comme une star, mais aussi un véritable patron dans le vestiaire.

Aleister Black pas étonné par la réussite de Cody Rhodes C’est notamment le constat réalisé par Aleister Black, interrogé par le10sport.com en vue du retour de la WWE en France pour "Clash in Paris" à la Paris La Défense Arena (31 août). « C’est quelqu'un que je considère comme un leader dans les vestiaires », nous confiait le Néerlandais, dithyrambique à l’égard de l’ancien champion du monde, les deux s’étant déjà côtoyés il y a quelques années à l’AEW. « Il a toujours été très gentil avec moi. Quand on s’est rencontrés, c’était l'une des personnes les plus ouvertes aux idées. J'ai passé pas mal de temps au téléphone avec lui. Toujours ouvert à la conversation, ajoute la star de la WWE. Pour moi, il n'est pas surprenant qu'il ait gravi les échelons au sein de la WWE aussi rapidement qu'il l'a fait, car Cody Rhodes, à mes yeux, est le professionnel par excellence. Il aime ce business, il est ce business. Il vend énormément de produits dérivés. Il est très populaire. Un homme aux multiples talents qui reste toujours lui-même. Je ne l'ai jamais vu ne pas être une personne gentille. Je ne l'ai jamais surpris à être autrement que ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un professionnel à plein temps et un être humain bienveillant. »