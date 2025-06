EXCLU : La WWE bientôt à Paris, une star de la compagnie choquée par le public français

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier, la WWE posait ses valises en France pour deux shows télévisés, Smackdown et Backlash. Les fans français de catch étaient au rendez-vous et ont donné de leur voix, notamment lors de l’apparition de Randy Orton. De quoi marquer la légende du catch comme nous le raconte en exclusivité Kevin Owens, à quelques mois du retour de la compagnie, pour Clash in Paris.

Figure marquante de la WWE depuis le début des années 2000, Randy Orton a dû attendre sa venue en France il y a un an pour connaître la plus belle ovation de sa carrière. Présente du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décines les 3 et 4 mai 2024 pour Smackdown et Backlash, la star de la WWE a vu les quelque 10.000 spectateurs reprendre en chœur les paroles de sa chanson d’entrée au cours des deux événements, les fans français ne perdant pas l’occasion de l’acclamer à l’occasion du premier Premium Live Event (l’équivalent de pay-per-view) de l’histoire de la WWE sur notre sol. Des scènes qui ont fait le tour du monde et qui ont inspiré les fans étrangers, suivant l’exemple du public tricolore. De quoi marquer Randy Orton.

Will forever be grateful to that France crowd at Backlash for starting the trend of singing along to Randy Orton's "Voices" theme song 🥹❤️ pic.twitter.com/hjujKnFJur — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) December 13, 2024

« Je sais que pour lui, c'est une soirée très spéciale » Présent à ses côtés durant les deux soirs, Kevin Owens a révélé auprès du 10 Sport l’importance de ces moments pour Randy Orton. « Je sais que pour lui, c'est une soirée très spéciale. (…) Je l’ai constaté pendant son entrée. Je crois que la réaction du public, la façon dont ils chantaient son thème d’entrée… Il a réalisé à quel point les gens l'appréciaient. C’est assez fou de dire ça à propos de Randy Orton, ça fait très longtemps qu'il est là et c'est une légende, mais Randy Orton, lui-même, ne se considère pas comme une légende. J’en ai parlé avec Becky Lynch l'autre jour, Randy Orton ne réalise pas qui est Randy Orton, nous a confié Kevin Owens. Il ne réalise pas l'impact qu’il a, et à quel point les gens l'apprécient. »