EXCLU - WWE : La fin annoncée avec John Cena

Avant l’arrivée de la WWE en France cet été pour "Clash In Paris", premier événement de cette envergure se tenant dans la capitale, le 10 Sport a pu s’entretenir en exclusivité avec Aleister Black. L’occasion notamment de discuter avec lui de la retraite à venir de John Cena. Pour le Néerlandais, c'est tout simplement la fin d'une époque qui se dessine...

En décembre prochain, une page de la WWE va se tourner. John Cena a pris la décision de mettre un terme à sa carrière de catcheur à l’âge de 48 ans, mais avant de partir, la star américaine réalise une grande tournée d’adieu afin de permettre aux fans de le voir une dernière fois. Cet été, John Cena sera notamment en France, d’abord du côté de la LDLC Arena de Lyon-Décines pour Smackdown le 29 août, puis à la Paris La Défense Arena pour "Clash In Paris", le premier Premium Live Event organisé dans la capitale par la WWE. Alors que les places ont récemment été mises en vente, le10sport.com a pu s’entretenir en exclusivité avec Aleister Black pour l’occasion.

« John Cena est le dernier d'une époque où le catch était d'un autre calibre » De retour à la WWE dans la foulée du dernier WrestleMania, le catcheur néerlandais s’est notamment prononcé sur le multiple champion du monde, actuellement en possession du titre suprême. « J'ai l'impression que John Cena est le dernier d'une époque où le catch était d'un autre calibre. Si vous regardez le parcours de John, c'est fait de hauts et de bas. Et puis tout d'un coup, quand il est monté, il a continué à monter, il a trouvé son rythme et il a porté cette industrie le plus longtemps. Et d'une certaine manière, il portera toujours cette industrie parce qu'il est devenu un chef de file incontournable de ce milieu, pas seulement de la WWE, mais de l'industrie tout court. Tout le monde, au-delà du catch et de la WWE, sait qui est John Cena. Évidemment, avec ses talents d'acteur, tous les films dans lesquels il a joué et toutes les choses qu'il a faites en dehors de la WWE. Il a été transcendé le monde du catch », nous confie Aleister Black.