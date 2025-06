EXCLU - WWE : La très mauvaise nouvelle annoncée à Randy Orton

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 4 avril dernier, Kevin Owens annonçait en direct son retrait des rings pour une durée indéterminée à cause d’une blessure au cou. La star canadienne était alors censée affronter deux semaines plus tard Randy Orton à l’occasion de WrestleMania 41. Interrogé en exclusivité par le10sport.com, le catcheur de la WWE révèle que son adversaire fut le premier informé de son état.

Il devait faire partie d’un des matchs les plus attendus de ce 41e WrestleMania, en avril dernier. Quelques jours avant le grand événement de l’année dans le monde du catch, Randy Orton a appris que son adversaire Kevin Owens ne pourrait pas tenir sa place à cause d’une grave blessure au cou. « J'avais des doutes depuis plusieurs mois sur le fait qu'il y avait quelque chose de vraiment anormal. Par contre, ça a pris plusieurs mois avant de diagnostiquer la blessure en tant que telle. Mais on l'a su deux jours avant que je fasse l'annonce à Smackdown (4 avril), que je ne pourrais pas être à WrestleMania et que je devais arrêter de catcher immédiatement », nous a confié en exclusivité Kevin Owens.

« Randy Orton est la première personne à qui j'ai parlé... » Au cours d’une interview accordée au 10 Sport en vue de "Clash in Paris", le premier Premium Live Event organisé dans la capitale par la WWE, du côté de la Paris La Défense Arena, Kevin Owens a révélé que Randy Orton avait été le premier informé de cette terrible nouvelle. « Randy est la première personne à qui j'ai parlé après la discussion avec les docteurs, car c'est une question de respect également. C'est avec lui que je devais avoir un match à WrestleMania. Et malgré les choses qui se sont passées durant les mois qui ont précédé WrestleMania, il y a très peu de gens dans le monde du catch que je respecte autant que Randy Orton, explique le Canadien, faisant allusion à leur rivalité dans les programmes de la WWE. Donc, je lui ai parlé immédiatement. C'est la première personne que j'ai appelée après avoir parlé au docteur. »