EXCLU - WWE : Surprise historique, c’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la première fois de l’histoire, un champion de la TNA a fait une apparition lors du dernier WrestleMania. Contraint de trouver un adversaire à Randy Orton après la blessure de Kevin Owens, la WWE a misé sur Joe Hendry pour l’événement phare de l’année, pour le plus grand plaisir du public de Las Vegas. Interrogé en exclusivité par le 10 Sport, Kevin Owens a jugé ce choix.

Attendu pour participer à son neuvième WrestleMania, Kevin Owens a dû faire l’impasse sur le plus grand rendez-vous de l’année dans le monde du catch. Victime d’une blessure importante au cou, le Canadien s’est retiré des rings pour une durée indéterminée, obligeant la WWE à trouver un adversaire à Randy Orton à la dernière minute. Plusieurs noms avaient alors circulé pour pallier l’absence de Kevin Owens, à l’instar d’Aleister Black, qui a reconnu en exclusivité auprès du 10 Sport que la WWE avait brièvement pensé à lui. Finalement, c’est Joe Hendry qui a été choisi.

« Je pense que c'était le meilleur choix possible » Le 20 avril dernier, le champion de la TNA se présentait alors à l’Allegiant Stadium de Las Vegas pour affronter Randy Orton, une première historique permise grâce au partenariat noué quelques mois auparavant entre les deux compagnies de catch. Présent en coulisses ce jour-là malgré sa blessure, Kevin Owens est revenu auprès du 10 Sport sur cette décision. « Je pense que c'était le meilleur choix possible dans la mesure où le match entre moi et Randy (Orton) devait être très intense, très violent. Mais construire une histoire comme ça, ça prend du temps. Je ne pense pas que Randy aurait pu avoir ce type de combat avec quelqu'un d'autre sortant de nulle part, estime Kevin Owens. Ça serait dur de dire le contraire : quand les gens ont réalisé que c'était lui et que sa musique est partie, tout le public était excité, tout le monde dans le stade était heureux, tout le monde dans le stade chantait… C'était un moment spécial. Ce n’était vraiment pas le match que Randy et moi aurions eu, évidemment, mais c'était divertissant ».