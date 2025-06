EXCLU : La WWE débarque en France, «quelque chose d’unique» est annoncé !  

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, la WWE fera son retour en France à l’occasion de "Clash in Paris", le dimanche 31 août. Deux jours avant, les stars du catch seront du côté de Lyon pour Smackdown, un show auquel devrait prendre part Aleister Black, absent lors des derniers shows de la compagnie de catch dans l’Hexagone. Dans des propos accordés au 10 Sport, le Néerlandais lance un appel aux fans tricolores.

Les fans français de catch ont marqué les esprits l’an dernier, à l’occasion du premier gros show télévisé de la WWE organisé dans l’Hexagone. L’ambiance de feu qui a régné au sein de la LDLC Arena durant deux soirs pour Smackdown et Backlash n’a échappé à personne, avec des scènes devenues virales sur les réseaux sociaux. Les stars de la compagnie de catch ont été impressionnées comme l’ont raconté certaines d’entre elles au 10 Sport, et d’autres espèrent connaître le même sentiment cet été, puisque la WWE sera de retour pour trois dates, avec notamment le grand événement "Clash in Paris" à la Paris La Défense Arena. C’est le cas d’Aleister Black.

Aleister Black attend une grosse réaction pour sa venue en France Interrogé en exclusivité par le10sport.com pour promouvoir la future venue de la WWE en France, le Néerlandais de 40 ans nous a notamment confié qu’il espérait voir le public tricolore se déchaîner lors de son entrée à Lyon et/ou Paris cet été, comme les fans ont pu le faire en mai 2024 pour Randy Orton, AJ Styles ou encore Jey Uso : « Nous n'allons rien changer. Je ne pense pas avoir besoin de changer quoi que ce soit. (…) J'espère sincèrement que mes amis français qui écoutent ce message me donneront la même réaction ».