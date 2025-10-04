Kylian Mbappé : Le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

Après une saison 2024-2025 globalement décevante, le Real Madrid a pris une décision importante en remplaçant Carlo Ancelotti par Xabi Alonso. Depuis son retour dans la capitale espagnole, le coach de 43 ans a initié quelques changements dans le vestiaire au niveau des statuts. Kylian Mbappé resterait toutefois intouchable aux yeux du nouvel entraîneur madrilène.

La saison 2024-2025 a été globalement décevante pour le Real Madrid. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, les Merengue pensaient avoir une attaque capable d’écraser tout le monde. Mais finalement, la Casa Blanca n’a remporté aucun titre majeur. Cela a d’ailleurs provoqué le départ de Carlo Ancelotti et le retour de Xabi Alonso pour le remplacer.

Xabi Alonso change totalement la hiérarchie au Real Madrid Joueur du Real Madrid entre 2009 et 2014, l’Espagnol officie désormais sur le banc madrilène. Et il n’a pas perdu de temps pour initier ses premiers changements. Comme le rapporte L’Equipe, le technicien de 43 ans a remis la hiérarchie à plat chez les Merengue depuis son arrivée à son nouveau poste. Désormais, plus personne ne serait intouchable hormis un noyau dur constitué de Thibaut Courtois, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé.