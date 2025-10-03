C’est officiel pour Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un superbe début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est au centre de l’attention en Espagne. Meilleur buteur de Liga, l’ancien attaquant du PSG l’est également en Ligue des Champions avec cinq réalisations. C’était attendu et cela a été confirmé ce vendredi, le Bondynois a reçu une belle récompense.

Un Kylian Mbappé inarrêtable en ce début de saison. Pour sa deuxième année en Espagne, l’attaquant français s’impose très clairement comme le leader offensif du Real Madrid. Déjà auteur de huit buts en championnat en seulement sept rencontres, le joueur de 26 ans en a également inscrit cinq en Ligue des Champions.

Mbappé brille en ce début de saison Malgré la gifle reçue par le Real Madrid lors du derby face à l’Atlético, Kylian Mbappé se distingue, et nul doute que le Bondynois sera l’élément clé de la formation de Xabi Alonso cette saison. En attendant, le capitaine de l’équipe de France se régale sur les pelouses espagnoles.