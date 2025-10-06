Coup dur pour Mbappé, Deschamps annonce le verdict !

Amadou Diawara

Ce samedi, le Real Madrid a battu Villarreal, mais a perdu Kylian Mbappé. Sorti sur blessure, le numéro 10 de Xabi Alonso a été victime d'une légère entorse de la cheville droite. Malgré tout, Didier Deschamps l'a convoqué pour ce rassemblement de l'équipe de France, avant de faire passer un message clair sur son état de santé.

Real-Villarreal : Mbappé est sorti sur blessure Victime d'une légère entorse de la cheville droite, Kylian Mbappé a tout de même été convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l'équipe de France. Alors que les Bleus vont affronter l'Azerbaïdjan (vendredi au Parc des Princes) et l'Islande (lundi à l'extérieur), le sélectionneur tricolore s'est prononcé sur la blessure de son capitaine et numéro 10.