«Qu'il ferme sa gue*le», le craquage du clan Mbappé !

Présentateur historique de L'Equipe du Soir, qui fête sa 4000ème édition ce lundi, Olivier Ménard a avoué que le clan Mbappé contactait parfois les chroniqueurs de l'émission. D'après lui, l'entourage du Français fait cette démarche pour leur donner des détails ou pour recadrer un journaliste.
Lancée en 2008, L'Equipe du Soir va être diffusée pour la 4000ème fois ce lundi. Pour l'occasion, Olivier Ménard - animateur historique de l'émission a accordé une interview au Parisien.
Le clan Mbappé appelle parfois les chroniqueurs
Lors de cet entretien, Olivier Ménard a révélé que le clan Kylian Mbappé contactait parfois des chroniqueurs de L'Equipe du Soir, que ce soit pour leur donner des précisions sur un sujet ou pour les recadrer.
«Dis donc, faudrait qu’il ferme sa gueule»
« Est-ce que vous avez des retours de joueurs, d’agents ou de dirigeants ? Pas beaucoup, parce que moi je ne donne pas mon opinion. Enfin si, indirectement, parce que je choisis les thèmes et la question. Après, je sais que le clan de Kylian Mbappé appelle parfois les chroniqueurs pour repréciser un propos ou dire : "Dis donc, faudrait qu’il ferme sa gueule". Moi, si ça arrive, je vais dire : "On s’est trompés ? Vous voulez un droit de réponse ? Il n’y a pas de problème, on vous écoute et on vous donne la parole" », a déclaré Olivier Ménard, journaliste de La Chaine L'Equipe.