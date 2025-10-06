«Qu'il ferme sa gue*le», le craquage du clan Mbappé !

Amadou Diawara

Présentateur historique de L'Equipe du Soir, qui fête sa 4000ème édition ce lundi, Olivier Ménard a avoué que le clan Mbappé contactait parfois les chroniqueurs de l'émission. D'après lui, l'entourage du Français fait cette démarche pour leur donner des détails ou pour recadrer un journaliste.

Lancée en 2008, L'Equipe du Soir va être diffusée pour la 4000ème fois ce lundi. Pour l'occasion, Olivier Ménard - animateur historique de l'émission a accordé une interview au Parisien.

Le clan Mbappé appelle parfois les chroniqueurs Lors de cet entretien, Olivier Ménard a révélé que le clan Kylian Mbappé contactait parfois des chroniqueurs de L'Equipe du Soir, que ce soit pour leur donner des précisions sur un sujet ou pour les recadrer.