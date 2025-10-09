Transfert à l'OL : Le départ historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé à l'OL où il avait évolué toute sa carrière, Anthony Lopes a finalement quitté les Gones pour s'engager avec le FC Nantes lors du précédent mercato d'hiver. Un changement radical après 19 ans dans le même club, mais le portier portugais ne regrette rien.

Après 19 ans à l'OL et 489 matches en professionnel, Anthony Lopes s'était vu indiquer la porte de sortie en janvier dernier. Le portier qui vient d'avoir 35 ans s'est alors engagé au FC Nantes. Un sacré bouleversement pour un joueur historique de l'OL. Et l'international portugais reconnaît d'ailleurs qu'il lui a fallu un temps d'adaptation.

Lopes revient sur son départ de l'OL « Je me suis senti bien à Nantes à partir du moment où ma famille était bien, mes filles et ma femme. Il y a eu une période d'un mois et demi pour que tout le monde trouve sa place. Parce que j'ai fait toute ma vie à Lyon. J'y ai laissé mes amis, mes parents, beaux-parents, frère... Changer de région, d'endroit, de club, c'était tout nouveau. Ici, l'océan est à quarante-cinq minutes. Quand le temps le permet, ça fait une belle échappatoire, je découvre, comme Le Croisic, par exemple », raconte-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE.