Mercato : Un champion du monde bientôt transféré à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté par l’Inter Milan le dernier jour du mercato estival, Benjamin Pavard devrait s’inscrire dans la durée avec l’OM. Le club serait très satisfait des performances du champion du monde 2018 et envisagerait déjà de le conserver. En ce sens, les dirigeants marseillais ont une option d’achat de 15M€ pour recruter définitivement le défenseur de 29 ans.

Avec les arrivées d’Emerson Palmieri (31 ans), Nayef Aguerd (29 ans) et Benjamin Pavard (29 ans), l’OM a sérieusement renforcé son secteur défensif le dernier jour du mercato estival. Trois joueurs déjà devenus des cadres de Roberto De Zerbi et dont les performances jusque-là donnent pleinement satisfaction.

L’Inter compte sur la vente de Pavard pour transférer Akanji Si Emerson Palmieri et Nayef Aguerd se sont engagés respectivement jusqu’en 2027 et 2030 avec l’OM, Benjamin Pavard est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Comme indiqué par Tuttosport, le club italien compterait sur sa vente afin de recruter définitivement Manuel Akanji (30 ans), lui aussi prêté avec option d’achat, par Manchester City.