Amadou Diawara

Pendant plusieurs mois, la direction du Real Madrid a tenté de trouver un accord avec le clan Vinicius Jr, et ce, pour boucler une prolongation. Alors que le Brésilien réclamait un salaire similaire à Kylian Mbappé, le club merengue a stoppé les négociations. Prête à vendre Vinicius Jr en Arabie Saoudite, la Maison-Blanche compterait le remplacer par Erling Haaland, surnommé la « bombe H » par la presse espagnole.

Alors que Vinicius Jr est engagé jusqu'au 30 juin 2027, le Real Madrid a essayé de le prolonger, sans succès. En effet, les deux camps ont négocié pendant plusieurs mois sans jamais trouver d'accord. Et alors que Vinicius Jr a réclamé un salaire similaire à Kylian Mbappé, la Maison-Blanche a mis fin aux pourparlers.

Haaland, l'héritier de Vinicius Jr au Real Madrid ? D'après la Cadena SER, le Real Madrid songerait à vendre Vinicius Jr en Arabie Saoudite, et ce, pour une somme proche de 250M€. De cette manière, le club merengue pourra se jeter sur Erling Haaland, et l'associer à Kylian Mbappé.