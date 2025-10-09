PSG - Transfert à 100M€ : Mbappé confirme la bombe !

Amadou Diawara

Tombée sous le charme de Michael Olise, la direction du PSG aurait inscrit son nom sur ses tablettes il y a plusieurs mois. Déterminé à recruter l'international français, le club de la capitale serait prêt à casser sa tirelire. En effet, le PSG serait disposé à lâcher environ 100M€ pour faire plier la direction du Bayern.

Très performant sous les couleurs du Bayern et de l'équipe de France, Michael Olise a tapé dans l'œil de la direction du PSG. En effet, les hautes sphères parisiennes ont coché le nom de l'attaquant de 23 ans il y a plusieurs mois. Toutefois, à en croire Dominique Sévérac - journaliste du Parisien - Michael Olise n'aurait pas voulu être transféré lors du dernier mercato.

Olise est la priorité absolue du PSG Malgré l'échec de l'été dernier, le PSG n'aurait pas lâché l'affaire pour Michael Olise. D'ailleurs, le club de la capitale serait prêt à payer le prix fort pour convaincre le Bayern de vendre son numéro 17.