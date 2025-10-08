15M€ : Le transfert rêvé à l'OM avec un champion du monde !

De retour en France, Benjamin Pavard est aujourd'hui un joueur de l'OM. Cet été, le champion du monde a été prêté avec option d'achat par l'Inter Milan. D'ailleurs, de l'autre côté des Alpes, on espère absolument que les Marseillais déboursent les 15M€ de l'option d'achat de Pavard. Explications.
Le 1er septembre dernier, l'OM officialisait l'arrivée de Benjamin Pavard. Débarqué en provenance de l'Inter Milan, le défenseur français était prêté avec option d'achat, celle-ci étant alors fixée à 15M€. Il existe donc une possibilité pour que Pavard s'inscrire dans la durée à Marseille, ce qui ne devrait pas déranger les Milanais. Bien au contraire.
Vendre Pavard pour acheter Akanji !
L'été prochain, l'Inter Milan pourrait donc récupérer 15M€ avec la vente définitive de Benjamin Pavard à l'OM. Une somme que le club milanais compte bien empocher. En effet, selon les informations de Tuttosport, les Intéristes auraient déjà acté le fait que Manuel Akanji soit transféré définitivement en 2026. Le Suisse est actuellement prêté par Manchester City et son option d'achat est de 15M€. Vendre Pavard servirait ainsi à financer cet achat.
« C'est un vrai taulier »
Pour le moment, Benjamin Pavard n'a pas encore été acheté définitivement par l'OM. Il n'empêche que le champion du monde 2018 fait déjà forte impression sous les ordres de Roberto De Zerbi. Récemment, Daniel Riolo expliquait à propos de Pavard : « Pavard, je vais le répéter toute l’année, je n’ai jamais compris comment ce joueur avait pu être à ce point sous-estimé. C’est vrai qu’il nous a pas mal agacés en équipe de France, et parfois on a peut-être été un peu durs, mais ce gars là a apporté énormément à l’OM. C’est un vrai taulier ».