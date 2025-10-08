Surprise, Rabiot annonce un coup de foudre à l'OM !

Le 17 septembre 2024, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM, et ce, alors que son bail avec la Juventus avait pris fin deux mois et demi plus tôt. Actuel pensionnaire de l'AC Milan, l'international français est revenu sur son transfert à Marseille. Et Adrien Rabiot a avoué qu'il avait eu le coup de foudre.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a été sans club pendant près de deux mois et demi. Et le 17 septembre de cette année-là, le milieu de terrain de 30 ans a surpris tout le monde en s'engageant librement et gratuitement en faveur de l'OM.
Rabiot revient sur son arrivée à l'OM
Après avoir passé seulement une saison à l'OM, Adrien Rabiot s'est fait éjecter. En effet, la direction marseillaise a placé l'international français sur sa liste de transferts juste après la bagarre avec Jonathan Rowe. Vendu à l'AC Milan lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot garde tout de même un très bon souvenir de l'OM, où il a eu un véritable coup de foudre à son arrivée.
«Ça a matché tout de suite»
« Si j'ai déjà regretté d'être allé à l'OM ? Non, pas du tout. J'étais très heureux et c'était une expérience incroyable footballistiquement parlant et même avec tous les gens qui nous suivent, tous ces supporters de l'OM. C'était une super expérience, et je suis content de l'avoir vécue. Ce sont des gens passionnés, comme moi, donc ça a matché tout de suite. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur le terrain. Ça fait partie de ma carrière, de mon parcours, et j'en suis très fier », a avoué Adrien Rabiot, nouveau pensionnaire de l'AC Milan, lors d'un entretien accordé à RTL.