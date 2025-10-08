Surprise, Rabiot annonce un coup de foudre à l'OM !

Amadou Diawara

Le 17 septembre 2024, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM, et ce, alors que son bail avec la Juventus avait pris fin deux mois et demi plus tôt. Actuel pensionnaire de l'AC Milan, l'international français est revenu sur son transfert à Marseille. Et Adrien Rabiot a avoué qu'il avait eu le coup de foudre.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a été sans club pendant près de deux mois et demi. Et le 17 septembre de cette année-là, le milieu de terrain de 30 ans a surpris tout le monde en s'engageant librement et gratuitement en faveur de l'OM.

Rabiot revient sur son arrivée à l'OM Après avoir passé seulement une saison à l'OM, Adrien Rabiot s'est fait éjecter. En effet, la direction marseillaise a placé l'international français sur sa liste de transferts juste après la bagarre avec Jonathan Rowe. Vendu à l'AC Milan lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot garde tout de même un très bon souvenir de l'OM, où il a eu un véritable coup de foudre à son arrivée.