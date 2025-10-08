Transfert - OM : Rabiot avec Mbappé, c'est la surprise !

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, survenue le 15 aout, Adrien Rabiot n'a plus jamais porté le maillot de l'OM. Poussé vers la sortie par le club marseillais, l'international français a signé à l'AC Milan le 1er septembre. Malgré tout, Didier Deschamps a convoqué Adrien Rabiot pour lancer les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur ce choix surprenant du sélectionneurs des Bleus, le milieu de terrain de 30 ans a fait passer un message fort.
Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (1-0, le 15 aout). Après le coup de sifflet final, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe, et ce, dans l'un des vestiaires du Roazhon Park.
Mis au placard par l'OM, Rabiot a été convoqué par Deschamps
Choquée par la violence d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, la direction de l'OM a décidé de les mettre à l'écart, avant de les vendre. Transféré à l'AC Milan le 1er septembre, l'international français a été convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France. Pourtant, Adrien Rabiot n'avait pas joué depuis le 15 aout. Interrogé par RTL, le milieu de terrain de 30 ans s'est livré sur ce choix fort de son sélectionneur, qui l'a fait jouer aux côtés de Kylian Mbappé et compagnie.
«Ça fait du bien»
« La confiance de Didier Deschamps, qui m'a appelé lors du dernier rassemblement malgré ma situation ? Ça fait du bien. Ça fait quand même un moment qu'on se connait. On a une relation particulière, mais bien sûr que ça fait du bien. Le coach est aussi là pour ça : créer un lien avec ses joueurs. Quand ça se passe peut-être un peu moins bien, être présent pour essayer d'aider, donner un peu des conseils, faire en sorte que ça se passe mieux. J'étais très content de venir au dernier rassemblement, parce que ça m'a fait du bien vu la situation à Marseille. Là, je reviens dans une toute autre situation, puisque je suis arrivé à Milan, j'ai enchainé les matchs, je suis en pleine forme. J'ai toujours la même envie, la même détermination », a confié Adrien Rabiot. Pour rappel, le numéro 14 de l'équipe de France était entrée en jeu en Ukraine (2-0, le 5 septembre) et pour la réception de l'Islande (2-1, le 9 septembre).