Transfert - OM : Rabiot avec Mbappé, c'est la surprise !

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, survenue le 15 aout, Adrien Rabiot n'a plus jamais porté le maillot de l'OM. Poussé vers la sortie par le club marseillais, l'international français a signé à l'AC Milan le 1er septembre. Malgré tout, Didier Deschamps a convoqué Adrien Rabiot pour lancer les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur ce choix surprenant du sélectionneurs des Bleus, le milieu de terrain de 30 ans a fait passer un message fort.

Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (1-0, le 15 aout). Après le coup de sifflet final, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe, et ce, dans l'un des vestiaires du Roazhon Park.

Mis au placard par l'OM, Rabiot a été convoqué par Deschamps Choquée par la violence d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, la direction de l'OM a décidé de les mettre à l'écart, avant de les vendre. Transféré à l'AC Milan le 1er septembre, l'international français a été convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France. Pourtant, Adrien Rabiot n'avait pas joué depuis le 15 aout. Interrogé par RTL, le milieu de terrain de 30 ans s'est livré sur ce choix fort de son sélectionneur, qui l'a fait jouer aux côtés de Kylian Mbappé et compagnie.