PSG - Didier Deschamps avec Luis Enrique : L'humiliation annoncée en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques mois, Didier Deschamps a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait plus le sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord l'été prochain. Par conséquent, son avenir pose question, et Kevin Diaz estime que le voir revenir en Ligue 1 pour se confronter à Luis Enrique ou encore Roberto De Zerbi ne serait peut-être pas une bonne idée.

Alors que Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, son avenir dans le football est incertain. En tout cas, Kevin Diaz lui déconseille de revenir en Ligue 1.

Deschamps de retour en L1 après les Bleus ? « Didier Deschamps de retour en Ligue 1, ça me plairait grandement. Pouvoir voir ce que Didier Deschamps va donner en Ligue 1… Ok, l’AS Monaco, Giuly, Rothen, c’était une autre époque. La Ligue 1 de 2025 face à De Zerbi, face à Luis Enrique, face à Pierre Sage… », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.