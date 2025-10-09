Crise annoncée, c’est la panique au PSG !

Au sein de l’équipe première, tout se passe bien au PSG qui malgré les blessures, obtient de bons résultats en ce début de saison. En revanche, du côté du centre de formation, plusieurs problèmes auraient lieu, concernant notamment l’ancien milieu de terrain Yohan Cabaye, directeur du centre de formation et préformation du club parisien.
Le PSG vit un début de saison animé. Le club de la capitale fait face à une énorme crise de blessures, qui résultent sans aucun doute de la saison dernière. Cependant, sur le terrain, la formation de Luis Enrique réussit son début d’exercice en étant en tête du championnat, et avec deux succès de rang en Ligue des Champions.
Problème avec Yohan Cabaye
En revanche, du côté du centre de formation, les choses se gâtent sérieusement. A en croire les dernières révélations de l’Equipe, l’ancien milieu de terrain du PSG et actuellement à la tête de la formation ainsi que de la préformation Yohan Cabaye n’a plus de très bonnes relations avec d’autres membres. Un problème en interne qui concerne surtout le directeur.
« Cabaye semble ne plus être en adéquation avec leurs méthodes »
Auprès du quotidien sportif, une source interne du PSG témoigne du malaise existant avec Yohan Cabaye : « Cabaye semble ne plus être en adéquation avec leurs méthodes de travail. Mais on ne sait pas exactement quelles sont ses orientations », confie cette source.