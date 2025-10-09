Crise annoncée, c’est la panique au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au sein de l’équipe première, tout se passe bien au PSG qui malgré les blessures, obtient de bons résultats en ce début de saison. En revanche, du côté du centre de formation, plusieurs problèmes auraient lieu, concernant notamment l’ancien milieu de terrain Yohan Cabaye, directeur du centre de formation et préformation du club parisien.

Le PSG vit un début de saison animé. Le club de la capitale fait face à une énorme crise de blessures, qui résultent sans aucun doute de la saison dernière. Cependant, sur le terrain, la formation de Luis Enrique réussit son début d’exercice en étant en tête du championnat, et avec deux succès de rang en Ligue des Champions.

Problème avec Yohan Cabaye En revanche, du côté du centre de formation, les choses se gâtent sérieusement. A en croire les dernières révélations de l’Equipe, l’ancien milieu de terrain du PSG et actuellement à la tête de la formation ainsi que de la préformation Yohan Cabaye n’a plus de très bonnes relations avec d’autres membres. Un problème en interne qui concerne surtout le directeur.