PSG - Signature à 40M€ : La grosse annonce d’un champion du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 40M€ à l'été 2023 pour faire venir Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich. Le champion du Monde 2018 débarquait à l'époque dans la capitale plein d'ambitions, et il se livre sans détour à ce sujet en affirmant que ses motivations sont toujours aussi intactes.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2023 en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez débarquait avec l'étiquette de champion du Monde 2018. Et même s'il se retrouve désormais barré par une lourde concurrence dans le secteur défensif du PSG, Hernandez ne regrette en rien d'avoir choisi ce projet comme il le confie dans une interview accordée à Média Carré.

« C’est un club magnifique » « Il me reste trois ans de contrat avec le PSG. C’est un club magnifique avec des projets sportifs incroyables. Je suis très content », confie Lucas Hernandez, qui semble donc très épanoui au PSG.