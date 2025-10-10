PSG : Signature de légende annoncée à l’étranger ?

Que ce soit sur le terrain ou sur le banc, le Paris Saint-Germain s’est grandement renforcé ces dernières années. Mais c’est surtout le cas du côté de l’organigramme, avec l’arrivée de Luis Campos qui a totalement relancé le projet QSI après des années compliquées.
Après plus d’une décennie, la première Ligue des Champions est enfin arrivée. Le fruit d’un travail de l’ombre de Luis Campos, qui a misé sur Luis Enrique et son idée de football très précise. Mais l’actuel architecte du PSG aurait très bien pu voir d’autres personnes débarquer, pour l’épauler.
« Maldini peut aller au Paris Saint-Germain »
Pourquoi pas Paolo Maldini, la légende italienne ? C’est en tout cas ce qu’a suggéré son ancien coéquipier Alessandro Nesta. « Pour moi, Paolo Maldini peut aller au Paris Saint-Germain » a déclaré l’international italien aux 78 sélections avec la Squadra Azzurra, dans le podcast Passa dal BSMT.
« Pour lui, c'est l'AC Milan ou rien »
« Il pourrait aller dans n'importe quel club, mais il restera à la maison, car pour lui, c'est l'AC Milan ou rien » a poursuivi Nesta. « C'est comme ça que je vois les choses, pour moi, il est fait pour être à Milan ». Pour rappel, Paolo Maldini avait fait un premier passage comme directeur du développement à l’AC Milan entre 2018 et 2019, avant de devenir le directeur technique jusqu’en 2023.