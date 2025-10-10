PSG : Signature de légende annoncée à l’étranger ?

Axel Cornic

Que ce soit sur le terrain ou sur le banc, le Paris Saint-Germain s’est grandement renforcé ces dernières années. Mais c’est surtout le cas du côté de l’organigramme, avec l’arrivée de Luis Campos qui a totalement relancé le projet QSI après des années compliquées.

Après plus d’une décennie, la première Ligue des Champions est enfin arrivée. Le fruit d’un travail de l’ombre de Luis Campos, qui a misé sur Luis Enrique et son idée de football très précise. Mais l’actuel architecte du PSG aurait très bien pu voir d’autres personnes débarquer, pour l’épauler.

« Maldini peut aller au Paris Saint-Germain » Pourquoi pas Paolo Maldini, la légende italienne ? C’est en tout cas ce qu’a suggéré son ancien coéquipier Alessandro Nesta. « Pour moi, Paolo Maldini peut aller au Paris Saint-Germain » a déclaré l’international italien aux 78 sélections avec la Squadra Azzurra, dans le podcast Passa dal BSMT.