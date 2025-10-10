Retour à Paris : Kylian Mbappé annonce du lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un temps incertain après sa blessure avec le Real Madrid, Kylian Mbappé devrait finalement bien être là ce vendredi soir face à l'Azerbaïdjan. Le capitaine de l'équipe de France pourrait donc tenir sa place. Et sur la pelouse du Parc des Princes, Mbappé ne manque pas d'ambitions, annonçant du lourd à quelques heures de la rencontre.

Après 2 victoires en 2 matchs dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France veut poursuivre sur cette lancée. Ça passera ce vendredi soir par la rencontre face à l'Azerbaïdjan. Un match qui se disputera au Parc des Princes, la pelouse du PSG, et lors duquel on devrait voir Kylian Mbappé. Alors que la participation du capitaine des Bleus n'était pas assuré pour ce rendez-vous, finalement, tous les échos semblent aller à propos du joueur du Real Madrid.

« C'est l'objectif » Et si Kylian Mbappé joue face à l'Azerbaïdjan, il n'entend pas faire de la figuration. Bien au contraire. Buteur lors de ces 4 derniers matchs avec l'équipe de France, le numéro 10 français veut faire la passer de 5. Pour l'UEFA, Mbappé a ainsi annoncé : « Marquer pour mon 5ème match consécutif ? C'est l'objectif. C'est l'objectif, marquer pour un cinquième match consécutif, mais comme je l'ai dit, ce ne sont que des détails. Marquer des buts, c'est un bonus ».