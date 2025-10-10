Barcola - PSG : Le clash en direct ?

Axel Cornic

Cette nouvelle trêve internationale a relancé le conflit entre le Paris Saint-Germain et l’équipe de France. Car après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, c’est Bradley Barcola qui fait parler de lui, avec une grosse incompréhension entre le staff des Bleus et celui du club parisien.

Il y a beaucoup de tensions en ce moment être l’équipe de France et l'un de ses plus gros fournisseurs de stars. La polémique a débuté il y a quelques semaines déjà autour d’Ousmane Dembélé ainsi que de Désiré Doué et elle continue avec Bradley Barcola, dont le récent forfait a énormément fait parler.

La guerre continue entre le PSG et l’équipe de France L’ailier a donc quitté le rassemblement de l’équipe de France, pour se soigner en attendant la reprise avec son club du PSG. Mais certains observateurs ne comprennent toujours pas la dynamique de cette affaire polémique, comme Daniel Riolo.