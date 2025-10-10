Mbappé a tranché : La décision très dangereuse ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché à la cheville avec le Real Madrid, Kylian Mbappé avait un temps été jugé incertain pour le rassemblement international. Et pourtant, l'ancien attaquant du PSG et non seulement resté avec les Bleus, mais il est en plus pressenti pour être titulaire contre l'Azerbaïdjan ce vendredi soir. Une décision trop risquée ?

Compte tenu de la blessure d'Ousmane Dembélé lors du précédent rassemblement, tous les joueurs de l'équipe de France seront scrutés de près. A commencer par Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid, touché à la cheville le week-end dernier semblait incertain. Mais en conférence de presse, Didier Deschamps s'est montré très rassurant. « C'est plus sa sensibilité par rapport à sa cheville, il a suivi le programme prévu. Il doit s'entraîner ce soir. Si tout se passe bien, il sera concerné demain », a confié le sélectionneur en marge de la venue de l'Azerbaïdjan vendredi soir au Parc des Princes.

Mbappé titulaire vendredi soir ? De son côté, Kylian Mbappé s'est lui aussi montré très rassurant assurant même qu'il jouerait contre l'Azerbaïdjan : « Je veux jouer, le coach veut que je joue, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je me sens bien, on discute avec le coach. Je vais m'entrainer aujourd'hui, c'est le dernier essai mais je n'ai pas d'inquiétude particulière (...) On en parle de l'équipe par ce qui s'est passé au dernier rassemblement, mais ça a toujours existé parce que sont les clubs qui paient mais pour les joueurs, c'est ce qu'il y a de plus important, ça n'a pas de prix. Tout s'est bien passé à Madrid, c'était très clair. J'ai quelque chose à la cheville mais j'ai dit que je voulais jouer et il n'y a pas eu de frein ».