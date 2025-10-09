Rabiot de retour à Paris : Le coup de gueule de Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, l'équipe de France accueille l'Azerbaïdjan. Une rencontre qui va se disputer sur la pelouse du Parc des Princes. L'une des questions est à nouveau de savoir quel sera l'accueil réservé à Adrien Rabiot. Sifflé la dernière fois qu'il a retrouvé le stade du PSG, le désormais joueur du Milan AC pourrait subir le même traitement. Au grand dam de Didier Deschamps.

En signant à l'OM en 2024, Adrien Rabiot s'est attiré les foudres des supporters parisiens. Une trahison dont il fait aujourd'hui encore les frais. En effet, au Parc des Princes, même avec l'équipe de France, le joueur du Milan AC doit subir les sifflets d'une partie du public. Ça pourrait et devrait encore être le cas pour Rabiot ce vendredi lors de la rencontre des Bleus face à l'Azerbaïdjan qui se disputera sur la pelouse du PSG.

« C'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu » En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a été interrogé sur les sifflets dont pourrait faire l'objet Adrien Rabiot au Parc des Princes. Regrettant un tel traitement du joueur du Milan AC, le sélectionneur de l'équipe de France a confié : « C'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu mais on est au Parc des Princes avec forcément des supporters d'un club de Paris. Il suffit qu'il y en ait un, deux ou trois ».