«Un vieux c*n» : Deschamps balance dans la presse !

A l’issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps laissera sa place à la tête de l’équipe de France. En attendant, le sélectionneur se sait investi d’une grande mission, et veut mener les Bleus au sommet une fois de plus. Deschamps est d’ailleurs revenu sur sa gestion de son groupe, affirmant avoir dû s’adapter à la nouvelle génération.

L’équipe de France va prochainement connaître un nouveau sélectionneur. Didier Deschamps pourrait laisser sa place à Zinédine Zidane, son ancien coéquipier. En attendant, le sélectionneur tricolore continue d’amener de nouvelles têtes en sélection, comme Rayan Cherki, Désiré Doué, ou plus récemment, Maghnes Akliouche et Hugo Ekitike.

« Cela ne me pose aucun problème qu’on n’ait pas les mêmes références culturelles » D’ailleurs, Didier Deschamps est revenu sur la nouvelle génération en sélection, affirmant qu’il fallait clairement se mettre à la page. « Cela ne me pose aucun problème qu’on n’ait pas les mêmes références culturelles. Quand le bizuth chante une chanson lors de son premier dîner à Clairefontaine, je ne la connais pas du tout et je ne comprends pas toujours les paroles. Mais ça prend, à partir du moment où c’est validé par les autres », confie le sélectionneur auprès de l’AFP.