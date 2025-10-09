Thierry Henry : Le très gros coup en équipe de France !

Compte tenu des nombreux absents dans le secteur offensif, Didier Deschamps a innové pour composer sa liste de joueurs qui affronteront l'Azerbaïdjan et l'Islande dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. C'est ainsi que Jean-Philippe Mateta a notamment été sélectionné. Et Thierry Henry n'est pas étranger à ce choix.
Le secteur offensif de l'équipe de France est totalement dépeuplé. En effet, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Rayan Cherki ou encore Marcus Thuram sont tous forfaits pour affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande dans le cadres des qualifications à la Coupe du monde. Et alors que le retour de Florian Thauvin a largement été commenté, les premiers pas de Jean-Philippe Mateta seront également à suivre de près.
Mateta remercie Henry
En effet, le buteur de Crystal Palace a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps. Mateta s'était notamment distingué lors du tournoi olympique à Paris en 2024 et il reconnaît d'ailleurs qu'il discute toujours avec Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe qui avait ramené la médaille d'argent. « Le public français a appris à me connaître. On échange souvent avec le coach Thierry Henry », assure-t-il en conférence de presse.
«On échange souvent avec le coach Thierry Henry»
Son passage devant les médias était également l'occasion pour Jean-Philippe Mateta d'évoquer son intégration au sein du groupe tricolore : « Cela s'est bien passé, j'ai vu l'équipe et c'est un bon groupe, qui vit bien. Je ne pense pas qu'un seul attaquant ait marqué mon enfance, il y en a eu plusieurs comme Olivier Giroud, Thierry Henry et David Trezeguet et tant d'autres ».