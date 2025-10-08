«C'est le bordel» avec Macron : Un joueur de l'équipe de France n'y comprend plus rien !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au delà d'être un joueur de football, Adrien Rabiot est également un citoyen français à part entière. Et même si le milieu de terrain évolue désormais en Italie, au Milan AC, il reste informé de la situation politique dans l'Hexagone. Mais Rabiot le reconnait, c'est difficile de suivre actuellement avec tous les changements de gouvernement autour d'Emmanuel Macron.

Actuellement, la France traverse une situation politique extrêmement agitée. Tandis qu'Emmanuel Macron est de plus en plus décrié, le pays peine à avoir un gouvernement. En effet, à peine nommé Premier ministre, Sébastien Lecornu a remis sa démission à la surprise général. Il est donc très difficile de suivre la politique en France. Et ce n'est pas Adrien Rabiot, international français et joueur du Milan AC, qui dira le contraire.

« Il se passe tellement de choses en si peu de temps, comme on a pu le voir avec le dernier gouvernement » Au cours d'un entretien accordé au Figaro, Adrien Rabiot s'est exprimé le climat politique actuel en France. C'est ainsi que l'ancien joueur du PSG et de l'OM a notamment confié : « Ce que je pense en tant que citoyen de la situation politique en France ? C'est compliqué à suivre, non ? (Sourire) Il se passe tellement de choses en si peu de temps, comme on a pu le voir avec le dernier gouvernement. Quand je dis que dans le football c'est le bordel et qu'on n'y comprend parfois plus rien, c'est aussi à l'image de notre société, de la politique. En France et dans le monde ».