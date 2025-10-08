Guerre avec Didier Deschamps : Le règlement de compte en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la tête de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a énormément apporté au football tricolore. Cela n'empêche pas le sélectionneur d'avoir de nombreux détracteurs. C'est le cas de Jérôme Rothen. Sur RMC, l'ancien du PSG est très critique à l'égard de Deschamps. Un clash à propos duquel il s'est d'ailleurs prononcé.

Du temps où il était l'entraîneur de l'AS Monaco, Didier Deschamps avait un certain Jérôme Rothen sous ses ordres. A cette époque, les relations étaient très bonnes entre les deux hommes, mais voilà que dernièrement, ça a viré au clash. En effet, désormais, c'est très tendu entre Rothen et Deschamps. La faute aux nombreuses critiques du désormais présentateur sur RMC à l'égard du sélectionneur ? Ça semble être le cas et l'ancien joueur du PSG a tenu à dire ce qu'il avait sur le coeur.

« Tout peut s’arranger » A l'occasion de son émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen s'est livré sur son conflit avec Didier Deschamps. C'est ainsi qu'il a notamment balancé : « J’ai toujours de l’affection pour Didier, je n’ai pas la mémoire courte. Je sais ce qu’il m’a apporté pendant ma carrière de joueur et même après. Aujourd’hui, ça peut s’arranger, tout peut s’arranger. Je ne suis pas rancunier. Mais je ne fais pas le premier pas pour me réconcilier avec Didier ».