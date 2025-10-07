Zinedine Zidane l’insulte et brise son rêve, la sortie choc en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2008, Jérôme Rothen avait révélé dans son livre que Zinedine Zidane l’avait insulté durant un match de Ligue des champions entre l’AS Monaco et le Real Madrid quelques années auparavant. Désormais consultant sur RMC, l’ancien international français estime que ce clash lui a coûté une participation à la Coupe du monde 2006.

C’est un échange qui a marqué Jérôme Rothen et qui a peut-être chamboulé sa carrière. C’est en tout cas l’avis de l’ancien joueur du PSG, qui avait révélé en 2008 dans son autobiographie une passe d’armes avec Zinedine Zidane lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre l’AS Monaco et le Real Madrid. « Son tacle (ndlr: de Zinedine Zidane) me fauche la cheville et je me retrouve au sol. Je n'ai pas vraiment mal, mais vu qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, je m'écroule comme un mauvais acteur de cinéma, avait écrit Jérôme Rothen. Zinedine s'arrête à côté de moi, se penche et me lance : "Relève-toi, fils de p..." ».

« Ça m’a coûté la Coupe du Monde en 2006 » Ce lundi, celui qui officie désormais sur RMC comme consultant est revenu sur les conséquences de cette altercation dans son émission Rothen s’enflamme. « Je ne vais pas mettre plus d’importance que ça à ma carrière par rapport à Zinedine Zidane. Vous connaissez l’altercation, je l’ai raconté dans mon livre et je ne reviendrai pas dessus dans tous les cas. Est-ce qu’il fallait que je touche à l’icône ou pas, mais ça faisait partie de ma vie. Donc j’imagine que les gens ne peuvent pas se rendre compte. Ceux qui sont avec Zizou, il n’y a pas de problème, il n’y a pas de soucis, il n’y a pas de rivalité. Jamais je n’ai voulu être contre, ce n’était pas Rothen ou Zizou. Il faudrait être complètement dingue pour penser comme ça. J’ai raconté ma vie, des anecdotes de ma vie, de ce qu’il s’est passé et en effet il y en a une qui tombe sur Zinedine Zidane. Par la suite, à court terme, ma carrière, pas en club mais en sélection, ça m’a coûté la Coupe du Monde en 2006. Ça c’est sûr, c’est clair et net », affirme aujourd'hui Jérôme Rothen, précisant que Zinedine Zidane et lui ne se disaient « quasiment plus bonjour » après cet épisode de 2004.