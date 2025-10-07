«Relève-toi, fils de p...» : Le clash qui secoue l’équipe de France

Il y a plus de quinze ans, Jérôme Rothen révélait dans son autobiographie une altercation avec Zinedine Zidane survenue lors d'un match de Ligue des champions. Aux yeux de l’ancien joueur du PSG, cet échange houleux a eu des répercussions importantes sur sa carrière en Équipe de France, en lui coûtant sa participation à la Coupe du Monde 2006.

En 2008, alors qu’il était toujours en activité du côté du PSG , Jérôme Rothen se livrait comme jamais dans une autobiographie baptisée ‘Vous n'allez pas me croire’. L’occasion pour lui d’évoquer plusieurs moments forts de sa carrière, et notamment le quart de finale retour de Ligue des champions remportée par l’AS Monaco face au Real Madrid de Zinedine Zidane . Une confrontation avec le Ballon d’Or 1998 qui ne se passera pas comme prévu.

« Son tacle (ndlr: de Zinedine Zidane) me fauche la cheville et je me retrouve au sol. Je n'ai pas vraiment mal, mais vu qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, je m'écroule comme un mauvais acteur de cinéma, écrivait Jérôme Rothen dans son livre. Zinedine s'arrête à côté de moi, se penche et me lance : "Relève-toi, fils de p..." ». Désormais à la tête de sa propre émission sur RMC, l’ancien numéro 25 du PSG est revenu ce lundi soir sur les conséquences de ce clash.

« Ça m’a coûté la Coupe du Monde en 2006 »

« Vous connaissez l’altercation, je l’ai raconté dans mon livre et je ne reviendrai pas dessus dans tous les cas, a commencé Jérôme Rothen sur RMC. Est-ce qu’il fallait que je touche à l’icône ou pas, mais ça faisait partie de ma vie. Donc j’imagine que les gens ne peuvent pas se rendre compte. Ceux qui sont avec Zizou, il n’y a pas de problème, il n’y a pas de soucis, il n’y a pas de rivalité. Jamais je n’ai voulu être contre, ce n’était pas Rothen ou Zizou. Il faudrait être complètement dingue pour penser comme ça. J’ai raconté ma vie, des anecdotes de ma vie, de ce qu’il s’est passé et en effet il y en a une qui tombe sur Zinedine Zidane. Par la suite, à court terme, ma carrière, pas en club mais en sélection, ça m’a coûté la Coupe du Monde en 2006. Ça c’est sûr, c’est clair et net », affirme-t-il aujourd’hui.

« Suite à cette altercation, on ne se disait quasiment plus bonjour, et en plus il est revenu en 2005. On m’a fait passer pour ceux qui étaient déçus qu’il revienne alors que pas du tout. Ce sont les médias qui ont mis ça, qui ont insisté là-dessus. Je me suis retrouvé au milieu de tout ça, dans cette tempête-là. Je n’ai jamais été un cadre important de l’équipe de France. Je faisais partie du groupe France en effet, j’étais appelé régulièrement et je jouais régulièrement, poursuit Jérôme Rothen. Quand Zizou est revenu en 2005, contre la Côte d’Ivoire, j’étais aussi à Montpellier, j’ai pris une bronca comme jamais quand je touchais le ballon car les gens pensaient que j’étais contre le retour de Zinedine Zidane, et donc derrière toute l’année en sélection j’étais appelé, sauf lorsqu’il a fallu faire la Coupe du monde 2006, et je pense que très honnêtement, je méritais de la faire due à mes performances en club mais aussi en sélection. Je ne l’ai pas fait, et on m’a expliqué, c’est même Willy Sagnolqui m’avait expliqué comment cette sélection s’était passée, et je sais aussi que beaucoup ont mis une croix sur moi. Donc je ne l’ai pas fait, il n’y a pas de problème, ça m’a coûté ce moment-là. » Jérôme Rothen reviendra en équipe de France en 2007 pour un match de qualification à l’Euro face aux Îles Féroé, puis un amical contre le Maroc.